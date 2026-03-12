Τι προβλέπει η συμφωνία του ΠΑΟΚ με το Καυτανζόγλειο

Έπεσαν οι υπογραφές του ΠΑΟΚ με τη διοίκηση του Καυτανζογλείου, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού κ.Βρούτση - Τι προβλέπει η συμφωνία με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.

Σήμερα (12/3) υπεγράφη συμφωνία που προβλέπει, μεταξύ άλλων, τους όρους με τους οποίους ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να χρησιμοποιεί το Καυτανζόγλειο Στάδιο όποτε το κρίνει απαραίτητο, από την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, επίσης, προβλέψεις για την οριστική μετακόμιση του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο. Το συμφωνητικό καθορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και τα έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε το στάδιο να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχει ο ΠΑΟΚ.

Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή όλοι οι όροι της συμφωνίας για τη χρήση του Καυτανζογλείου από τον Δικέφαλο.

Αυτό που απορρέει από πλευράς ΠΑΟΚ και που επεσήμανε και η Μαρία Γκοντσαρόβα, είναι πως πρόκειται για ένα πολύ θετικό βήμα, που δείχνει τη διάθεση συνεργασίας από την πλευρά του υπουργείου και εκφράζεται η ελπίδα ότι τα επόμενα στάδια της διαδικασίας θα ολοκληρωθούν γρήγορα, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο για χρήση από τους ασπρόμαυρους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βρούτσης: «Το Καυτανζόγλειο υποδέχεται τον ιστορικό ΠΑΟΚ» (vids)

Γκοντσαρόβα: «Είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό το βήμα, υπάρχουν ακόμη πολλά να ολοκληρώσουμε» (vid)

Ο Βρούτσης υποδέχθηκε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ: «Σας καλωσορίζουμε στο… σπίτι σας» (vids)

