Γκοντσαρόβα: «Είμαστε ικανοποιημένοι γι' αυτό το βήμα, υπάρχουν ακόμη πολλά να ολοκληρώσουμε» (vid)

Στο Καυτανζόγλειο Στάδιο βρέθηκε αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με φόντο τη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση - Τι ειπώθηκε από τη CEO του Δικεφάλου.

Ένα σημαντικό βήμα μεν, με πολλές εκκρεμότητες δε, έγινε σήμερα (12/3) στο Εθνικό Στάδιο, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού, Γιάννη Βρούτση και των ανθρώπων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Όπως τόνισε και η CEO του Δικεφάλου Μαρία Γκοντσαρόβα: «Είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το σημαντικό βήμα που γίνεται σήμερα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πολλά πράγματα ακόμα, γιατί αυτό το στάδιο αξίζει να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα», δεδομένου πως οι ανάγκες του ΠΑΟΚ με φόντο μία μελλοντική μετακίνηση είναι μεγάλες.

Αναλυτικά όσα είπε η Μαρία Γκοντσαρόβα:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αρχές που συμμετείχαν για αυτή την συμφωνία και τον κύριο Υπουργό, για την συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ικανοποιημένοι για αυτό το σημαντικό βήμα που γίνεται σήμερα, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε πολλά πράγματα ακόμα, γιατί αυτό το στάδιο αξίζει να φιλοξενεί μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας γιατί είναι άνοιξη και βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της ποδοσφαιρικής σεζόν, αλλά ταυτόχρονα και η έναρξη της επόμενης σεζόν είναι και αυτή σύντομα. Ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την θέληση, αυτό το πάθος για αυτή την συνεργασία με όλες τις αρχές, για να μπορέσουμε την νέα σεζόν να είμαστε σε αυτό το στάδιο. Ελπίζω να βλέπουν όλοι τις προσπάθειες που κάνει ο ΠΑΟΚ για να διαφημίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και τους Έλληνες παίκτες. Όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι μια κοινή προσπάθεια για αυτό χρειαζόμαστε το κράτος να είναι κοντά μας, να προωθήσει αυτό το θέμα, γιατί δεν υπάρχει υψηλό επίπεδο ποδόσφαιρο, χωρίς υψηλές προδιαγραφές στις εγκαταστάσεις και αυτό το βήμα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται ψηλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ, βάζουμε όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω ότι το κράτος θα είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια».