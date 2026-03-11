ΠΑΟΚ: Θεραπεία για τρεις, ανεβάζουν στροφές Πέλκας - Παβλένκα

Γίρι Παβλένκα και Δημήτρης Πέλκας ανεβάζουν... στροφές ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό (15/3), ενώ με θεραπεία συνέχισαν Κένι, Γιακουμάκης και Ζίβκοβιτς.

Με πρωϊνή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε η προετοιμασία των Θεσσαλονικιών για το παιχνίδι με τους Βοιωτούς - το τελευταίο εντός έδρας της κανονικής διάρκειας-, για την 25η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε rondo και στη συνέχεια οι παίκτες έπαιξαν παιχνίδι με συγκεκριμένες τακτικές οδηγίες, τόσο για την αμυντική, όσο και για την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Στο μέτωπο των τραυματιών ο Δημήτρης Πέλκας έκανε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο ακολούθησε κι ο Γίρι Παβλένκα.

Οι Γιώργος Γιακουμάκης , Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία, με τον ΠΑΟΚ να προπονείται αύριο Πέμπτη (12/3) στις 11:00.