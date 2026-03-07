Υποψήφιος ο Μπίσκαν για τον πάγκο της Τσέλιε – Η… σχέση του με την ΑΕΚ

Η Τσέλιε κινείται για την πρόσληψη του Ιγκόρ Μπίσκαν στη θέση του προπονητή.

Προπονητή ετοιμάζεται να αλλάξει και πάλι η Τσέλιε, καθώς μετά την αποχώρηση του Άμπερτ Ριέρα, ο Ιβάν Μαέφσκι δεν κατάφερε να συνεχίσει το έργο του. Αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το διαζύγιο, στη Σλοβενία αναφέρουν πως πρώτος στόχος της προσεχούς αντιπάλου της ΑΕΚ στο Conference League είναι ο Ιγκόρ Μπίσκαν.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού γνωρίζει το σλοβενικό ποδόσφαιρο, καθώς εργάστηκε τη σεζόν 2017-18 στην Ολίμπια Λιουμπιάνας, ενώ τα τελευταία χρόνια δουλεύει στην Αραβία, στις Αλ Σαμπάμπ και Αλ Αχλί.

Αν τελικά αναλάβει ο Μπίσκαν την Τσέλιε άμεσα, τότε είναι πολύ πιθανό να βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με την ΑΕΚ μετά από 2,5 χρόνια. Ήταν προπονητής στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ το καλοκαίρι του 2023, όταν η Ένωση την απέκλεισε από τα προκριματικά του Champions League, κάτι που του στοίχισε τη θέση του.

