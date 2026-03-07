ΠΑΟΚ: Εκτίει με τον Βόλο ο Ιβανούσετς

Στο παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής της Super League (22/3) θα εκτίσει την τιμωρία του ο Λούκα Ιβανούσετς - Ποιοι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται στο όριο ενόψει Ολυμπιακού.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, ο Κροάτης εξτρέμ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Βασίλη Φωτιά, φτάνοντας τις τρεις στη φετινή Super League.

Ως εκ τούτου, ο Ιβανούσετς θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, όπου ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 22 Μαρτίου.

Παράλληλα, αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας βρίσκονται στο όριο καρτών ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα, στο όριο βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Μαντί Καμαρά, Γιώργος Γιακουμάκης, Αλεσάντρο Μπιάνκο, Τάισον και Χρήστος Ζαφείρης.

Ο βασικός «πονοκέφαλος» για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες που θα συμμετάσχουν στα πλέι οφ, είναι το ενδεχόμενο κάποιος από τους παραπάνω παίκτες να δεχθεί την τρίτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα χάσει αυτόματα την πρεμιέρα των πλέι οφ του πρωταθλήματος.

