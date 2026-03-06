Γκριζμάν... από το καλοκαίρι!

Το... δέλεαρ του «Copa del Rey», αλλά και μιας καλής πορείας στο Champions League, αφήνουν πίσω την άμεση μεταπήδηση του 35χρονου άσου στο MLS.

Ο Αντουάν Γκριζμάν αποφάσισε να μην φύγει από την Ατλέτικο Μαδρίτης στα μέσα της σεζόν. Παρά τις συζητήσεις και την πρόταση της Ορλάντο Σίτι, ο διεθνής επιθετικός δεν θέλει να «κρεμάσει» τους «ροχιμπλάνκος» για να ενταχθεί στο MLS, ένα πρωτάθλημα που πάντα εξέφραζε την επιθυμία να τον έχει στις τάξεις του, όπως αναφέρει η «L' Equipe».

Το συμβόλαιο με την Ατλέτικο λήγει το 2027, αλλά όπως όλα δείχνουν το καλοκαίρι θα αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δημοσιεύματα ανάδειξαν συμφωνία του Γάλλου με την Ορλάντο Σίτι, όμως κι άλλοι σύλλογοι τον έχουν στη λίστα τους.