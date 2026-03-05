H Σοσιεδάδ «καθάρισε» την Μπιλμπάο και έκλεισε ραντεβού με την Ατλέτικο στον τελικό

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ επικράτησε της Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 και στη ρεβάνς, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό του Copa Del Rey όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας για 7η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2020 -όταν και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιό της στη διοργάνωση- προκρίθηκε η Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς νίκησε και στη ρεβάνς την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι των Βάσκων

Έτσι, οι γηπεδούχοι έκλεισαν «εισιτήριο» για το καταληκτικό ματς, που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου στο «La Cartuja» της Σεβίλλης, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η Σοσιεδάδ ήταν πολύ καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση χάρις σε ένα πέναλτι του ηγέτης της Μίκελ Ογιαρθάμπαλ στο 87ο λεπτό.