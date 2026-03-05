H Σοσιεδάδ «καθάρισε» την Μπιλμπάο και έκλεισε ραντεβού με την Ατλέτικο στον τελικό

Στον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας για 7η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2020 -όταν και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιό της στη διοργάνωση- προκρίθηκε η Ρεάλ Σοσιεδάδ, καθώς νίκησε και στη ρεβάνς την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 1-0 στο μεγάλο ντέρμπι των Βάσκων
Έτσι, οι γηπεδούχοι έκλεισαν «εισιτήριο» για το καταληκτικό ματς, που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου στο «La Cartuja» της Σεβίλλης, απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
Η Σοσιεδάδ ήταν πολύ καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση χάρις σε ένα πέναλτι του ηγέτης της Μίκελ Ογιαρθάμπαλ στο 87ο λεπτό.