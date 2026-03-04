Τιάγκο Νους: η υπέρβαση του ΟΦΗ και το ελληνικό… ραντάρ του Ολυμπιακού

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ με πρωταγωνιστή τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό της κρητικής ομάδας.

Μπόλικη… σκόνη σήκωσαν τα λεγόμενα του Νίκου Μαχλά, σύμφωνα με τα οποία ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει τον ΟΦΗ για τον Τιάγκο Νους.

Ο παλαίμαχος άσος της κρητικής ομάδας έκανε λόγο για ενδιαφέρον των Πειραιωτών με επίκεντρο τον Αργεντινό εξτρέμ, ο οποίος μετρά 7 γκολ και 3 ασίστ σε 25 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν, αποτελώντας έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες στο επιθετικό πλάνο του ΟΦΗ.

Υπενθυμίζεται πως ο σύλλογος του Ηρακλείου έκανε την υπέρβαση το περασμένο καλοκαίρι, καταβάλλοντας 800.000 ευρώ στην Αργεντίνος Τζούνιορς για την ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς του ποδοσφαιριστή.

Μια κίνηση που δεν αφορούσε μόνο την αγωνιστική του ποιότητα, αλλά και τη σαφή προοπτική μεταπωλητικής αξίας.

Σε ό,τι ειδικότερα έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό το δεδομένο είναι πως ο Νους βρίσκεται στο ελληνικό…ραντάρ τους, μαζί με άλλες περιπτώσεις παικτών που ξεχωρίζουν στη Super League.

Άλλωστε, όπως έγραψε το SDNA στις 16 Οκτωβρίου (με αφορμή τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή περί ματιών του Ολυμπιακού στον Νταβίντε Μαρτίνες του Βόλου) ο Νους βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Πειραιωτών ήδη από την περασμένη σεζόν.

Το ερώτημα πλέον είναι εάν στην Πλατεία Αλεξάνδρας ανάψει το «πράσινο φως» από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προκειμένου ο Ολυμπιακός να περάσει στην επόμενη… πίστα για την υπόθεση του εξτρέμ του ΟΦΗ.