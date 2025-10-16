Ολυμπιακός: Νταβίντ Μαρτίνες, σαν να λέμε… Τιάγκο Νους

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τους δύο Αργεντινούς (σουπερλιγκάτους) παίκτες και την ομάδα του Πειραιά.

Τον Νταβίντ Μαρτίνες του Βόλου στην ατζέντα του Ολυμπιακού έβαλαν στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με όσα έγραψε δημοσιογράφος που διατηρεί την έδρα του στη χώρα του τάνγκο, η ομάδα του Πειραιά άνοιξε κανάλι επικοινωνίας με την Ιντεπεντιέντε που διατηρεί τα δικαιώματά του 21χρονου αμυντικού χαφ ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στους Θεσσαλούς.

Ο Βόλος έχει οψιόν αγοράς ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για το προσεχές καλοκαίρι και το συγκεκριμένο ποσό, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως ξεφεύγει από τα οικονομικά…κυβικά του σουπερλιγκάτου κλαμπ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν με ενδιαφέρον τις εμφανίσεις του (new entry) ποδοσφαιριστή του Βόλου και με ό,τι ασφαλώς μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Παρεμπιπτόντως, το ίδιο συμβαίνει από την περασμένη σεζόν και με έναν άλλο Αργεντινό παίκτη που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Τιάγκο Νους (φωτ.) του ΟΦΗ κέντρισε – σε πρώτο χρόνο - το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, με την κρητική ομάδα να ενεργοποιεί το φετινό καλοκαίρι την οψιόν αγοράς (ύψους 800.000 ευρώ) του 24χρονου μεσοεπιθετικού από την Αργεντίνος Τζούνιορς.

Τα κοινά σημεία των δύο παικτών;

Αμφότεροι ήρθαν στη χώρα μας ως δανεικοί και με υψηλές οψιόν αγοράς για δύο επαρχιακές ομάδες της Super League, διακρίθηκαν από την πρώτη κιόλας σεζόν για τις επιδόσεις τους στα ελληνικά γήπεδα και βρίσκονται στο...ραντάρ των πρωταθλητών Ελλάδας.