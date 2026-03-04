Στην ΜΕΘ ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ, Ντομένικο Τεντέσκο!

O Βέλγος τεχνικός της τουρκικής ομάδας εισήχθη στο νοσοκομείο την Τρίτη (03/03) με σοβαρή λοίμωξη.

Ο Ντομένικο Τεντέσκο υποβλήθηκε σε θεραπεία για μια άκρως σοβαρή λοίμωξη που έχει ως αποτέλεσμα να μείνει εκτός από το παιχνίδι της Φενερμπαχτσέ κόντρα στην Γκαζιαντέπ, για το Κύπελλο Τουρκίας.

Στον πάγκο της τουρκικής ομάδας θα καθίσει ο βοηθός του, Ζέκι Μουράτ Γκιόλε, με τον 40χρονο Βέλγο προπονητή να αναμένεται να επιστρέψει στα καθήκοντα του στο ματς με την Σάμσουνσπορ την ερχόμενη Κυριακή (08/03).

Η σχετική ανακοίνωση της Φενερμπαχτσέ:

«Ο προπονητής μας, Ντομένικο Τεντέσκο, υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε θεραπεία για σοβαρή λοίμωξη. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να ηγηθεί της ομάδας μας στον σημερινό αγώνα του Γ' Ομίλου του Ziraat Turkey Cup εναντίον της Γκαζιαντέπ.

Ο βοηθός προπονητή Ζέκι Μουράτ Γκιόλε θα είναι υπεύθυνος για την ομάδα σε αυτόν τον αγώνα. Έχει προγραμματιστεί ότι ο προπονητής Ντομένικο Τεντέσκο θα επιστρέψει στον αγώνα μας εναντίον της Σαμσουνσπόρ αυτό το Σαββατοκύριακο».