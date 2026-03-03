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Κάνει το 3-0 ο Μπερνάλ και ελπίζει στο θαύμα η Μπαρτσελόνα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Μπερνάλ στο 72' έκανε το 3-0 για τους Καταλανούς και έσωσε ώθηση στην ομάδα του να ψάξει ένα 4ο γκολ για την παράταση.
Κάνει το 3-0 ο Μπερνάλ και ελπίζει στο θαύμα η Μπαρτσελόνα (vid)