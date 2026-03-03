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Τέλος από τη Νίκη Βόλου ο Βέλλιος

Ποδόσφαιρο
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Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον έμπειρο επιθετικό, Απόστολο Βέλλιο, ο οποίος αποχωρεί από τον σύλλογο της Νέας Ιωνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανόλευκων»:

«Κάθε καλό στον προσωπικό και επαγγελματικό σου βίο, Απόστολε Βέλλιο!».

 

Τέλος από τη Νίκη Βόλου ο Βέλλιος