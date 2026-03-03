Χρόνος ανάγνωσης 1’ SUPER LEAGUE 2 Τέλος από τη Νίκη Βόλου ο Βέλλιος 03-03-2026 19:06 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Νίκη Βόλου ΠΡΟΣΩΠΑ Απόστολος Βέλλιος 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον έμπειρο επιθετικό, Απόστολο Βέλλιο, ο οποίος αποχωρεί από τον σύλλογο της Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανόλευκων»: «Κάθε καλό στον προσωπικό και επαγγελματικό σου βίο, Απόστολε Βέλλιο!». Τον βρήκε μετά από 4 χρόνια ερευνών: Ο Φουσέκης έγραψε τους τίτλους τέλους του μύθου του έτσι όπως ο ίδιος ήθελε menshouse.gr Πετρούλα Κωστίδου και Μαρία Σινιώρη: Πώς είναι και τι κάνουν σήμερα τα 2 κορίτσια του καιρού dailymedia.gr Για όσους δεν το περίμεναν αυτό από τον Φάνη Λαμπρόπουλο menshouse.gr Καμαρά, Γένσεν και ο μικρός μάγος: Μια 3αδα στα χαφ με σφραγίδα Νίστρουπ που κόβει πίσω και ράβει μπροστά menshouse.gr Τηλεοπτικά δικαιώματα: Τι συμβαίνει με Super League και PAO TV; dailymedia.gr Πρώτο χτύπημα στη ΝΔ: Τα 10 πρόσωπα που επέλεξε ο Σαμαράς για την πρώτη γραμμή του κόμματός του instanews.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Μπορείς το 10/10 στο δύσκολο κουίζ που χάνουν και αθλητικογράφοι; menshouse.gr Δυνατή προσθήκη για την ΕΛ.Α.Σ.: Επιχειρηματίας – έκπληξη στο πλευρό του Τσίπρα instanews.gr Τέλος από τη Νίκη Βόλου ο Βέλλιος SHARE