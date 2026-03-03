Τέλος από τη Νίκη Βόλου ο Βέλλιος

Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον έμπειρο επιθετικό, Απόστολο Βέλλιο, ο οποίος αποχωρεί από τον σύλλογο της Νέας Ιωνίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των «κυανόλευκων»:



«Κάθε καλό στον προσωπικό και επαγγελματικό σου βίο, Απόστολε Βέλλιο!».