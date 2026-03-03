Η ρελάνς Αλαφούζου στον Πρίτσα: «Αν πιστεύεις τόσο στον Τετέι δε θα πάρεις 25% μεταπώληση αλλά 30%»!

Στην εκπομπή «11 αυτοί 11 εμείς» του OPEN, αποκαλύφθηκε το παρασκήνιο της μεταγραφής του Ανδρέα Τετέι στον Παναθηναϊκό, με τον άνθρωπο που έσπασε τον «πάγο» ανάμεσα σε Αλαφούζο και Πρίτσα.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή από τον διευθυντή του SDNA, Βασίλη Παπαθεοδώρου, ο Βλάσης Σταθοκωστόπουλος, έφερε σε επικοινωνία τον Γιάννη Αλαφούζο με τον ιδιοκτήτη της Κηφισιάς, Χρήστο Πρίτσα.

Παράλληλα αναφέρθηκε και η ρελάνς που έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος με το ποσοστό μεταπώλησης που προβλέπει η συμφωνία του Τριφυλλιού με την Κηφισιά για την μεταγραφή του 24χρονου στράικερ.

«Το κλίμα έχει αλλάξει στον Παναθηναϊκό. Μετά από καιρό έχει έναν ποδοσφαιριστή σημείο αναφοράς (σ.σ Τετέι). Έβαλε ένα γκολ και ακούστηκαν τέσσερα διαφορετικά συνθήματα. Είναι μια μεταγραφή που την πήρε πάνω του ο Αλαφούζος.

Τρεις άλλες ομάδες μονομάχησαν για τον Τετέι και σε μια μέρα κλείδωσε η απόκτησή του. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκτός μάχης, γιατί ο τεχνικός διευθυντής του τον είχε απορρίψει. Υπήρξαν παρεμβάσεις από επιφανείς Παναθηναϊκούς.

Ο Βλάσης Σταθοκωστόπουλος έφερε σε επικοινωνία τον Πρίτσα με τον Αλαφούζο και κάπως έτσι, έλιωσε ο πάγος. Μια από τις απαιτήσεις που έβαλε ο Πρίτσας στο τραπέζι, είναι ένα ποσοστό μεταπώλησης, γιατί εκτιμούσε πως αυτός ο παίκτης δεν θα μείνει για πολύ στον Παναθηναϊκό.

Ο κ. Πρίτσας ζήτησε ένα ποσοστό μεταπώλησης 25%. Η απάντηση του Αλαφούζου είναι πως αν τον πιστεύεις τόσο πολύ, θα πάρεις 30%», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή.