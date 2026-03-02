Φλικ: «Πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό»

Η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να «κάνει το αδύνατο δυνατό» στην προσπάθεια της αύριο (3/3) να ανατρέψει τη διαφορά τεσσάρων γκολ (4-0) από την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας, δήλωσε ο προπονητής Χάνσι Φλικ.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κυριάρχησε απόλυτα επί της Μπαρτσελόνα στον πρώτο αγώνα του περασμένου μήνα, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, καθώς οι Καταλανοί δεν κατάφεραν να σκοράρουν σε εγχώριο αγώνα για πρώτη φορά φέτος.

Αλλά η Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας στην υπεράσπιση του τίτλου της στη LaLiga, δεν είναι διατεθειμένη να εγκαταλείψει την υπεράσπιση του τίτλου της στο Κυπέλλο Ισπανίας, δήλωσε ο Φλικ στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

«Είμαστε τέσσερα γκολ πίσω και πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, δεν θα τα παρατήσουμε», είπε ο προπονητής.

«Είναι σημαντικό να κρατήσουμε την εστία μας ανέπαφη, αλλά πρέπει να πιστεύουμε στη δύναμή μας και ότι μπορούμε να πετύχουμε, πρέπει πάντα να πιστεύεις. Για παράδειγμα, σε κάθε ημίχρονο πρέπει να σκοράρουμε δύο γκολ».

Η Μπαρτσελόνα, η οποία ηγείται της βαθμολογίας σκόρερ της LaLiga με 71 γκολ αυτή τη σεζόν, έχει πετύχει επτά γκολ στα δύο τελευταία παιχνίδια της, με τον Λαμίν Γιαμάλ να σημειώνει χατ-τρικ εναντίον της Βιγιαρεάλ το Σάββατο (28/2).

Η Μπαρτσελόνα, θα αγωνιστεί χωρίς τον επιθετικό Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, αφού ο Πολωνός διεθνής υπέστη κάταγμα στο μάτι του κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Βιγιαρεάλ.

«Θα πρέπει να διαχειριστούμε την απουσία του. Δεν είχαμε πολλή τύχη. Το να χάσουμε έναν παίκτη σαν αυτόν, και τους άλλους που δεν μπορούν να είναι εκεί, είναι πρόβλημα, αλλά η ομάδα το χειρίζεται καλά», είπε ο Φλικ.

«Πρέπει να τους πιέσουμε, να κερδίσουμε τις μονομαχίες και να τους κάνουμε τα πράγματα δύσκολα. Δεν μπορούμε να χάσουμε την κατοχή, καθώς είναι πολύ επικίνδυνοι στις μεταβάσεις... πρέπει να παίξουμε ως ένας, ειδικά αύριο», πρόσθεσε.