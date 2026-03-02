Ολυμπιακός: 50άρησε ο Ελ Κααμπί και μπήκε στο τοπ 20 των «ερυθρόλευκων» σκόρερ

Σκόραρε και σάρωσε τα ρεκόρ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, γράφοντας τη δική του ιστορία στον Ολυμπιακό.

Τον γνώριμο δρόμο για τα δίχτυα βρήκε στις Σέρρες ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, και μάλιστα δυο φορές, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στη νίκη με 2-1. Παράλληλα, ο Μαροκινός στράικερ έφτασε τα 50 γκολ στη Super League (45 στην κανονική διάρκεια και 5 στα πλέι οφ), επίτευγμα τρομερό, σε μόλις 79 παιχνίδια.

Παράλληλα, με αυτά τα 50 γκολ ανέβηκε στην 20ή θέση των σκόρερ του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του τους Όλεγκ Προτάσοφ και Πέτρο Καραβίτη. Αλλά επειδή ο Ελ Κααμπί δύσκολα θα σταματήσει να… σκοράρει, έχει μπροστά του στη 19η θέση τον Παύλο Βασιλείου με 51 τέρματα και τον Τάσο Μητρόπουλο με 52.

Φέτος ο 33χρονος άσος μετρά ήδη 15 γκολ στο πρωτάθλημα, με όσα τέλειωσε τη σεζόν τις δύο περασμένες σεζόν και στα τρία εναπομείναντα παιχνίδια, έχει την ευκαιρία να βελτιώσει κι άλλο την επίδοσή του.

Ο Ελ Κααμπί έχει φτάσει πλέον τα 78 γκολ με τα «ερυθρόλευκα» σε όλες τις διοργανώσεις και βρίσκεται στο τοπ20 των σκόρερ της ομάδας. Μάλιστα θέλει μόλις ένα γκολ για να πιάσει στην 19η θέση τον Γιώργο Δαρίβα των 79 τερμάτων.