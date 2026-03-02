Ένας... άλλος παίκτης: O Σέσκο μέσα στο 2026 έγινε ο «μπομπέρ» της Γιουνάιτεντ

Σε... άλλον ποδοσφαιριστή έχει μεταμορφωθεί ο Σλοβένος επιθετικό το τελευταίο διάστημα, δείχνοντας γιατί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δαπάνησε ένα τεράστιο ποσό για την απόκτησή του από την Λειψία.

Ο 23χρονος στράικερ μετακόμισε το καλοκαίρι από την γερμανική ομάδα στους «Κόκκινους Διάβολους» και στις πρώτες του 17 συμμετοχές με την φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε σημειώσει μόλις δύο γκολ.

Με την αλλαγή του χρόνου, όμως ο Σλοβένος επιθετικός έχει μεταμορφωθεί σε... άλλον παίκτη, αφού μετά την έλευση του 2026 σε οκτώ αναμετρήσεις έχει σκοράρει εφτά γκολ και εξελίσσεται στο σημείο αναφοράς της επίθεσης των «Κόκκινων Διάβολων».

Ο Σέσκο, μάλιστα έχει σκοράρει σε τρία σερί ματς για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάικλ Κάρικ, που πλέον του εμπιστεύεται φανέλα βασικού.