Χωρίς τον Χάαλαντ στη σύνθεσή της, η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από το Elland Road κόντρα στην Λιντς (0-1) και επανέφερε τη διαφορά από την Άρσεναλ στους 2 βαθμούς με ίδιο αριθμό αγώνων.

Συνεχίζει να πιέζει την Άρσεναλ η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, η οποία παρότι είχε τον Χάαλαντ εκτός αποστολής και παρότι η Λιντς απείλησε με «ζημιά», πήρε το μεγάλο «διπλό» (0-1) και επέστρεψε σε απόσταση ενός αποτελέσματος από την κορυφή της Premier League με 10 αγωνιστικές να απομένουν.

Οι γηπεδούχοι είχαν στο 17’ την πρώτη ευκαιρία όταν ο Κάλβερτ-Λιούιν έφυγε στην κόντρα αλλά το πλασέ του με το αριστερό πέρασε μόλις άουτ, ενώ ο Άαρονσον είχε δύο καλές στιγμές [21’, 39’] χωρίς όμως να καταφέρει να νικήσει τον Ντοναρούμα. Η Σίτι πάτησε καλύτερα μετά το 30’ όταν οι της Λιντς έπρεπε να πάρουν μια ανάσα και στο 45+2’ άνοιξε το σκορ όταν οι Τσερκί και Αΐτ-Νούρι συνδυάστηκαν από αριστερά και ο Σεμένιο σε κενό τέρμα έγραψε το 0-1.

Στο ξεκίνημα και του δευτέρου μέρους απείλησε ο Κάλβερτ-Λιούιν για την Λιντς, ενώ οι όποιες προσπάθειες του Μαρμούς δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Η μεγαλύτερη φάση για τους Cityzens ήταν στο 77’ με την κεφαλιά του Γκουέχι, που απέκρουσε εντυπωσιακά με το ένα χέρι ο Ντάρλοου με το 0-1 να μένει τελικά αφού ο Μπιγιόλ δεν τα κατάφερε και οι «φωνές» για πέναλτι δεν έπιασαν τόπο.