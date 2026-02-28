Άρης: Τελικές αποφάσεις για την ενδεκάδα από Γρηγορίου

Ο νέος τεχνικός του Άρη αναμένεται να αλλάξει κάποιες από τις σταθερές των κιτρινόμαυρων, ενόψει Παναθηναϊκού

Η εποχή Γρηγορίου έχει ξημερώσει στον Άρη. Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει την καυτή "πατάτα" σε ένα κομβικό σημείο της σεζόν, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης σε κακή κατάσταση, τόσο βαθμολογικά, όσο και αγωνιστικά.

Πρώτο τεστ για τον νέο προπονητή του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι μέρες που προηγήθηκαν στο Ρύσιο είχαν αρκετές δοκιμές στην ενδεκάδα, χωρίς να έχουν αποφασιστεί ακόμη όλες οι θέσεις και το ακριβές σχήμα για το εκτός έδρας παιχνίδι της 23ης στροφής της Stoiximan Superleague.

Στα "εύκολα", οι Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ είναι δεδομένοι για το τέρμα και τα στόπερ, ενώ ο Φαντικά θα βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της άμυνας. Ερωτηματικό η χρήση του Τεχέο στα δεξιά, με τον Χαμζά Μεντίλ να διεκδικεί με αξιώσεις χρόνο από το πρώτο λεπτό, επιστρέφοντας στη δράση μετά τα τέλη του Νοέμβρη.

Μπροστά τους, Ράσιτς και Χόνγκλα θα είναι 100% με φανέλα βασικού, με τον Γκαρέ να έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει επίσης, μπροστά από τους δύο, ως "10ρι", πίσω από την επιθετική τριπλέτα, που θα απαρτίζεται από Δώνη - Πέρεθ, με ερωτηματικό για τη θέση του φορ, που μπορεί να πάει είτε σε Κουαμέ, είτε σε Καντεβέρε, με τον Λορέν Μορόν να μην είναι ακόμη στο 100%.