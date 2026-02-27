Παναθηναϊκός: Εκτίει με Παναιτωλικό ο Γεντβάι

Ο Τιν Γεντβάι θα εκτίσει την ποινή του λόγω καρτών στο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Ο Τιν Γεντβάι αγωνίστηκε στο «διπλό» του Παναθηναϊκού στο Ηράκλειο και είναι ένας από τους παίκτες που αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να συμπληρώσει τις τρεις στο φετινό Πρωτάθλημα.

Ως αποτέλεσμα, ο Κροάτης στόπερ θα πρέπει να απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια της ομάδας του, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αποφασίζει να τον στερηθεί στο εντός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό για την 25η αγωνιστική.

Το πρόβλημα βέβαια για τους «πράσινους» είναι ότι εκτός δράσης βρίσκεται και ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, λόγω τραυματισμού, όμως υπάρχουν ακόμα οι Ίνγκασον, Τουμπά και Κάτρης.