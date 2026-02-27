Σάντσες και Τέιλορ σε ρόλους διαφορετικούς - Πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ, όχι όμως και στην καριέρα τους

Χόρχε Σάντσες και Γκρεγκ Τέιλορ κλήθηκαν χθες (26/2) στο Βίγκο να αγωνιστούν ως εξτρέμ, όμως δεν ήταν κάτι πρωτόγνωρο γι' αυτούς.

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Σύνθεση... ανάγκης από πλευράς «ασπρόμαυρων» στο Βίγκο, με τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με τον Μαντί Καμαρά στο «δέκα» και τους Σάντσες-Τέιλορ στα άκρα της επίθεσης, πίσω από τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ.

Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του με τη φανέλα του Δικεφάλου, ο Χόρχε Σάντσες έδειξε ξανά πως αποτελεί έναν πολυθεσίτη παίκτη, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στα δεξιά όσο και στ' αριστερά της αμυντικής γραμμής.

Μόνο που χθες (26/2) στη Γαλικία απέδειξε πως μπορεί χωρίς πρόβλημα να αναλάβει και «χρέη» δεξιού εξτρέμ, κάνοντας μία αρκετά καλή εμφάνιση, για τα δεδομένα της αναμέτρησης.

Τόσο με την Κρουζ Αζούλ όσο και με την Κλαμπ Αμέρικα, ο Μεξικανός έχει αγωνιστεί στα «φτερά» της επίθεσης, με την εμφάνισή του στο Βίγκο να είναι η 50ή ως εξτρέμ στην καριέρα του.

Παρόμοια περίπτωση και ο Γκρεγκ Τέιλορ, με τον Σκωτσέζο να περνάει ως αλλαγή αντί του Δημήτρη Χατσίδη και να «προωθείται» σε θέση αριστερού εξτρέμ, μπροστά από τον Ράχμαν Μπάμπα.

Ο Σκωτσέζος μπακ, ήρθε το καλοκαίρι μετά από μία εξαετία στη Σέλτικ, ψάχνοντας τα «πατήματά» του, καταγράφοντας χθες (26/2) την 16η συμμετοχή του με τα «ασπρόμαυρα», αλλά την πρώτη σε θέση αριστερού εξτρέμ.

Είχε αρκετά χρόνια να βρεθεί σε αυτή τη θέση ο 28χρονος Βρετανός και συγκεκριμένα από τις δύο πρώτες του σεζόν στη Σέλτικ (2019/20 και 2020/21). Η 22η εμφάνισή του στα «φτερά» της επίθεσης, σε μία σύνθεση... ανάγκης, καθώς οι έξι μεσοεπιθετικοί του Δικεφάλου βρέθηκαν όλοι στα «πιτς» με τραυματισμό.