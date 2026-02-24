Ακάντζι: «Οι σύλλογοι απαιτούν αφοσίωση από τους παίκτες, αλλά οι ίδιοι δεν την προσφέρουν»

Ο Μανουέλ Ακάντζι, σε συνέντευξη που παραχώρησε πέταξε τα «καρφιά» του για τον τρόπο που διαχειρίζονται οι ομάδες τους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ξαφνικά, η Σίτι είχε έξι σέντερ μπακ σε φόρμα. Όταν είδα ότι δεν έπαιζα στην αρχή της σεζόν, άρχισα να εξετάζω τις επιλογές μου με τον ατζέντη μου.

Οι σύλλογοι συνήθως απαιτούν αφοσίωση από τους παίκτες, αλλά δεν την προσφέρουν πάντα οι ίδιοι. Επομένως, ως παίκτης, μερικές φορές πρέπει να παίρνεις εγωιστικές αποφάσεις που δεν γίνονται πάντα κατανοητές απ' έξω.

Πώς χειρίζεται ένας ποδοσφαιριστής μια μεταγραφή της τελευταίας στιγμής; Η σύζυγός μου και τα παιδιά μου βρίσκονται στο επίκεντρο των πάντων. Ευτυχώς, το είχαμε ήδη συζητήσει διεξοδικά εκ των προτέρων.

Υποτιμάται ο ρόλος των συζύγων και των συντρόφων στις μεταγραφές; Φυσικά. Τίποτα από αυτά δεν θα λειτουργούσε χωρίς τη σύζυγό μου. Και η καθημερινότητά της είναι πιο αγχωτική από τη δική μου, ειδικά ψυχικά».