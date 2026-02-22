Μουκουντί: «Δουλέψαμε πολύ αυτήν την εβδομάδα»

Ο Άρνολτ Μουκουντί παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Λεβαδειακό.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το πώς κατάφερε η ΑΕΚ να περιορίσει την καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος:

«Για να είμαι ειλικρινής δουλέψαμε πολύ αυτήν την εβδομάδα και ξέραμε πως θα λειτουργήσει ο αντίπαλος και μέχρι τελευταία στιγμή ο προπονητής μας έδινε τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουμε και το κάναμε»

Για το ότι ήταν το πρώτο του γκολ φέτος και το 10ο με τη φανέλα της ΑΕΚ:

«Φυσικά είμαι χαρούμενος που σκόραρα, αλλά είμαι ακόμα πιο χαρούμενος γιατί η ομάδα κέρδισε κόντρα σε έναν πολύ σημαντικό αντίπαλο. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο και την επόμενη εβδομάδα».

Για τα επόμενα ματς:

«Είναι αλήθεια ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε έιναι να εκοιτάμε την ομάδα μας και μόνο και να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι διαφορετικά».

