Σπαλέτι μετά τον διασυρμό της Γιουβέντους: «Πρέπει να λογοδοτήσουμε στον σύλλογο και στους οπαδούς»

Δεν χαρίστηκε ο Λουτσιάνο Σπαλέτι μετά τη συντριβή της Γιουβέντους από την Γαλατάσαραϊ, μιλώντας με σκληρή γλώσσα.

Οι "μπιανκονέρι" διασύρθηκαν με 5-2 στην Κωνσταντινούπολη και ο Ιταλός τεχνικός δεν κρύφτηκε πίσω από το δάκτυλό του για τη συντριβή της ομάδας του.

«Τελειώσαμε το πρώτο ημίχρονο άσχημα και προσπαθήσαμε να ανακάμψουμε στο δεύτερο. Χαθήκαμε, τόσο από άποψη προσωπικότητας, όσο και χαρακτήρα. Απόψε, κάναμε τρία βήματα πίσω, όχι ένα. Σε τέτοιου είδους αγώνες, πρέπει να ξέρεις πώς να διαχειρισθείς μια κίτρινη κάρτα, αλλά το πληρώσαμε ακριβά με τον Καμπάλ. Αυτή η δεύτερη κίτρινη κάρτα μας δυσκόλεψε τα πράγματα και κάναμε πάρα πολλά λάθη. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη. Σε ατομικό επίπεδο, και όσον αφορά στην κατανόησή για ορισμένες καταστάσεις, δεν είμαστε ακόμη στην καλύτερη δυνατή φόρμα μας και απόψε τα κάναμε χειρότερα. Η αποβολή ήταν σημαντική δεδομένης της δυσκολίας του αγώνα, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτήν. Αλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρέπει να λογοδοτήσουμε στον σύλλογο και στους οπαδούς», δήλωσε στο "Sky Italia".