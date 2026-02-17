Αθλέτικ Μπιλμπάο: Ξεκίνησε θεραπεία ο Νίκο Γουίλιαμς, θα μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες

O Ισπανός διεθνής εξτρέμ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς, θα ξεκινήσει θεραπεία για τον τραυματισμό στη βουβωνική χώρα που τον ταλαιπωρεί από την αρχή της σεζόν, ανακοίνωσε (16/2) η ομάδα του, και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

«Ο Νίκο Γουίλιαμς ξεκίνησε θεραπεία με ειδικό για να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα με συγκεκριμένες ασκήσεις, οι οποίες, εν αναμονή της προόδου του, θα τον αποκλείσουν από τις επερχόμενες επιλογές στην ομάδα», ανέφερε η Μπιλμπάο σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, ο 23χρονος Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος αγωνίζεται με τραυματισμό εδώ και αρκετούς μήνες, δεν θα είναι διαθέσιμος για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο προπονητής του, Ερνέστο Βαλβέρδε, είχε επίσης παροτρύνει τον επιθετικό του να αντιμετωπίσει σωστά τον τραυματισμό του πριν επιδεινωθεί.

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο βρίσκεται στην ένατη θέση της Laliga (32 βαθμοί σε 24 αγώνες) και τώρα θα χρειαστεί να συνεχίσει χωρίς αυτόν για τους επερχόμενους αγώνες της, συμπεριλαμβανομένου του επαναληπτικού αγώνα του ημιτελικού του Copa del Rey εναντίον της Ρεάλ Σοσιεδάδ στις αρχές Μαρτίου (σ.σ: ήττα 0-1 στο α΄ ματς).