Αγωνία σε Ρεάλ Μαδρίτης και Αγγλία για τον Μπέλιγχαμ

Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται τόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και στην Εθνική Αγγλίας αναφορικά με την κατάσταση του Τζουντ Μπέλιγχαμ.

Αγωνία σε Ρεάλ Μαδρίτης και Αγγλία με τον Τζούντ Μπέλιγχαμ. Οι ειδήσεις που είχαν αρχίσει να διαρρέουν την περασμέμενη εβδομάδα, φαίνεται πως αρχίουν να επιβεβαιώνονται.

Όπως αναφέρει (16/2) το «The Athletic» και αναπαράγουν ΜΜΕ σε Ισπανία και Αγγλία, ο Άγγλος διεθνής μέσος είναι πιθανό τελικά να αντιμετωπίζει έναν πιο σοβαρό τραυματισμό, από αυτόν που είχε εκτιμηθεί. Αρχικά, ο τραυματισμός του αναμενόταν να απαιτήσει τέσσερις εβδομάδες ανάρρωσης, αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν θα συμβεί.

Όπως αποκαλύπτει το «The Athletic», ο ίδιος ο παίκτης λέγεται ότι είπε σε μια πηγή κοντά στον σύλλογο ότι ο χρόνος απουσίας του θα μπορούσε να είναι μεταξύ έξι και οκτώ εβδομάδων.

Εάν επιβεβαιωθεί, η κατάσταση αυτή θα σημαίνει ότι ο Άγγλος θα μείνει εκτός δράσης για σχεδόν δύο μήνες και θα χάσει το κρίσιμο μέρος της σεζόν.



Αυτή είναι επίσης μια κατάσταση που θα παρακολουθείται στενά στην Αγγλία ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς ο Τόμας Τούχελ θέλει να ενηερώνεται σχετικά με την ανάρρωση του Μπέλιγχαμ.