Η ανικανότητα του Ολυμπιακού που νίκησε και τη… διαιτησία και το ντέρμπι που μπορεί να αλλάξει πολλά για την ΑΕΚ

Το καλύτερο pre game του ντέρμπι κορυφής στην Τούμπα ήταν το πανεμορφο παιχνίδι της Λιβαδειάς. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Ναι πανέμορφο κι ας πιάστηκαν τα… μάτια μας να παρακολουθούν τις 55 σέντρες του Ολυμπιακού. Πανέμορφο γιατί και πάλι το ποδόσφαιρο επέβαλε δικαιοσύνη όπως και την προηγούμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκη που ο βαθμός που έκλεψε ο Μάκελι από την ΑΕΚ χάθηκε και μαζί άλλοι δύο. Στη Λιβαδειά ο Φωτιάς έκανε πραγματικά ότι μπορούσε. Όμως δεν τα κατάφερε. Η ανικανότητα του Ολυμπιακού νίκησε και τη… διαιτησία σε μια αντιστροφή της προτροπής που άκουγαν τα κορόιδα την μαύρη εικοσαετία. Ήταν τόσο ανίκανη η ομάδα του Μεντιλίμπαρ που εξέθεσε και τον Φωτιά, το απόλυτο πουλέν του Λανουά αλλά και του Γκαγκάτση, που απέβαλε παίκτη για φάουλ σε απόσταση ενός μέτρου. Ένα φάουλ με τον αέρα που σε συνδυασμό με την θεατρική παράσταση του Τζολάκη μας χάρισαν ένα παγκόσμιο ρεκόρ που θα μείνει ακατάρριπτο. Δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε 15 δευτερόλεπτα για τον ίδιο παίκτη σε δύο διαφορετικές φάσεις. Είμαστε περήφανοι Βασίλη Φωτιά…



Μετά λοιπόν το υπέροχο Σάββατο έφτασε η κρίσιμη Κυριακή, το τελευταίο ντέρμπι της κανονικής περιόδου για την ΑΕΚ που με αγώνα λιγότερο είναι ένα πόντο μπροστά από τον Ολυμπιακό. Στην Τούμπα είναι το τελευταίο παιχνίδι που η ΑΕΚ δεν θα είναι το φαβορί. Ακολουθούν πέντε ματς που όλα θα είναι δύσκολα και με ιδιαιτερότητες αλλά με την ΑΕΚ από τεράστιο εώς απλό φαβορί. Ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα λιγότερο και οι δυό τους έχουν να παίξουν και μεταξύ τους στο Καραϊσκάκη. Σίγουρα δεν κρίνεται το πρωτάθλημα στην Τούμπα όμως είναι πολύ πιθανό η βαθμολογία που θα προκύψει το βράδυ της Κυριακής να μοιάζει πολύ με την τελική. Της κανονικής περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ έχει σημαντικές απουσίες, μεταξύ αυτών ο σημαντικότερος και πιο επιδραστικός παίκτης του, ο Κωνσταντέλιας. Η ΑΕΚ είναι πλήρης και σίγουρα έχει προετοιμαστεί πολύ πιο άνετα αφού δεν είχε παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Μικρό ρόλο παίζουν στα ντέρμπι αυτά. Νομίζω πως αυτό είναι το παιχνίδι που θα φανεί αν για την ΑΕΚ είναι καλύτερος ο συνεχής ρυθμός αγώνων ή η καλύτερη και πιο άνετη προετοιμασία με 5 τουλάχιστον προπονήσεις.

Θα φανεί περίεργο σε κάποιους αλλά νομίζω πως είναι μονόδρομος για την ΑΕΚ να προσεγγίσει τακτικά τον αγώνα όπως στον πρώτο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Φυσικά το αποτέλεσμα μετράει στο ποδόσφαιρο όμως μαζί γίνεται και ένας αγώνας. Αν δεν μας νοιάζει ο αγώνας ας μην τον βλέπουμε καθόλου κι ας περιμένουμε να μάθουμε το αποτέλεσμα. Μιλάμε βέβαια για το πρώτο ημίχρονο, γιατί μετά και το δεύτερο και μεγαλύτερο δώρο που πρόσφερε το 0-2, η ΑΕΚ απλά υπήρχε στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο όμως η ΑΕΚ και καλύτερες ευκαιρίες κατάφερε να δημιουργήσει και δεν επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να κάνει φάσεις εκτός από τις περιπτώσεις που εκμεταλλεύτηκε αβίαστα μεγάλα λάθη με αποκορύφωμα το 0-1 στο τέλος του ημιχρόνου.

Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να λείψει από το ρεπερτόριο της ΑΕΚ είναι τα λάθη. Από εκεί και πέρα αν καταφέρει να περιορίσει όπως έκανε και στον πρώτο γύρο το επιθετικό transition του ΠΑΟΚ θα έχει σίγουρα τις δικές της ευκαιρίες να σκοράρει. Αρκεί να δει κάποιος την ευκαιρία του Ντεσπότοφ την προηγούμενη Κυριακή στο Χαριλάου για να καταλάβει τι μπορεί να κάνει η ομάδα του Λουτσέσκου στην κόντρα επίθεση ξεκινώντας από την δική της περιοχή. Η συγκέντρωση λοιπόν και η υπευθυνότητα είναι τα κύρια στοιχεία που θα πρέπει να έχουν οι παίκτες που θα παίξουν βασικοί ή θα έρθουν από τον πάγκο. Το ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές στην εντεκάδα είναι δευτερεύων. Είτε παίξει με δύο φορ είτε με… ενάμιση το σημαντικό είναι η ομάδα συνολικά να παρουσιαστεί έτοιμη. Και φυσικά οι στόχοι ξεκινάνε από το να μην χάσει η ΑΕΚ αφού και με ισοπαλία μένει πρώτη έστω και με αγώνα παραπάνω από τον ΠΑΟΚ. Με τη νίκη όμως αλλάζει πολύ το πράγμα. Καλό ταξίδι και καλή επιστροφή να έχουμε.

Η ΑΕΚ όμως δεν είχε μέσα στην εβδομάδα μόνο να προετοιμάσει το μεγάλο ντέρμπι αλλά να τεστάρει τις αντοχές της στη νέα ολομέτωπη επικοινωνιακή επίθεση που δέχτηκε από το λιμάνι και όχι μόνο. Μια επίθεση προσωπικά στον Μάριο Ηλιόπουλο. Μια επίθεση που για πρώτη φορά από την ημέρα που αγόρασε την ΑΕΚ δείχνει ξεκάθαρα πως το λιμάνι και όχι μόνο τον υπολογίζει πάρα πολύ ως αντίπαλο. Και για την ομάδα που έχει φτιάξει με τις επιλογές των κατάλληλων ανθρώπων στις κρίσιμες θέσεις αλλά και με τα χρήματα που έχει πληρώσει...

Αλλά και επειδή έδειξε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα, φόβο ή δέσμευση να μιλήσει ξεκάθαρα. Να καταγγέλει. Όλοι βλέπουν τι γίνεται. Όμως πρέπει να υπάρχει και κάποιος να τα λέει. Και όπως φάνηκε περίτρανα ο Ολυμπιακός δεν θέλει να είναι αυτός ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ από αυτό…