ΠΑΕ ΑΕΚ: «Συγκλονιστικό και θλιβερό το γεγονός - Ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ»

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ εκφράζει την οδύνη της για την τραγωδία στη Ρουμανία που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ.

Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ τονίζει πως «είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα» και προσθέτει:«Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος