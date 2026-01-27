ΜΜΕ Μεξικού: «Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Σάντσες»

Δημοσίευμα από το Μεξικό κάνει αναφορά στη νέα πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Κρουζ Αζούλ για την απόκτηση του 28χρονου μπακ, Χόρχε Σάντσες.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φερνάντο Εσκιβέλ του «365scores.com», η νέα πρόταση που κατέθεσε ο Δικέφαλος είναι στα 4 εκατ. δολάρια συν μπόνους αλλά και ποσοστό μεταπώλησης.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Χόρχε Σάντσες είναι πρόθυμος να «κόψει» μέρος του μισθού του για να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, με την Κρουζ Αζούλ να μην έχει δώσει ακόμη την απάντησή της.

Οι ιθύνοντες της μεξικανικής ομάδας, εξετάζουν τη νέα πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ και αναλύουν όλα τα δεδομένα προτού δώσουν την απάντησή τους στους Θεσσαλονικείς.