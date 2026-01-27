ΜΜΕ Μεξικού: «Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Σάντσες»

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φερνάντο Εσκιβέλ του «365scores.com», η νέα πρόταση που κατέθεσε ο Δικέφαλος είναι στα 4 εκατ. δολάρια συν μπόνους αλλά και ποσοστό μεταπώλησης.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Χόρχε Σάντσες είναι πρόθυμος να «κόψει» μέρος του μισθού του για να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, με την Κρουζ Αζούλ να μην έχει δώσει ακόμη την απάντησή της.
Οι ιθύνοντες της μεξικανικής ομάδας, εξετάζουν τη νέα πρόταση που κατέθεσε ο ΠΑΟΚ και αναλύουν όλα τα δεδομένα προτού δώσουν την απάντησή τους στους Θεσσαλονικείς.
🚨🚂🇬🇷 PAOK oferta nuevamente por Jorge Sánchez.— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) January 26, 2026
->Oferta por 4MDD + bonos x alto % del pase
->Jorge estaría dispuesto a sacrificar salario
->Aún sin respuesta de Cruz Azul, se analiza la propuesta
