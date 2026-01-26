Η ΑΕΚ έχει κάνει ήδη πολλά μέχρι τώρα

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου για την μεταγραφή του χαφ στην ΑΕΚ και όσα έχει πετύχει μέχρι τώρα η ομάδα του Νίκολιτς

Είναι μεγάλη υπόθεση να φεύγει ο Γενάρης και η ΑΕΚ να είναι πρώτη στην βαθμολογία. Ξέρω, θα πεταχτούν σίγουρα εκείνοι που θα πουν, ότι αυτό συμβαίνει επειδή έχει ματς παραπάνω συγκριτικά με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Κατά πρώτον, ας… έπαιζαν. Κατά δεύτερον, ας δούμε πως θα περάσουν από Τρίπολη και Κηφισιά, αντίστοιχα, που μάλλον δεν ήταν και τόσο εύκολα παιχνίδια στο μυαλό τους, για να επιλέξουν να τα ρίξουν πιο πίσω χρονικά εν μέσω σειράς κρίσιμων αγώνων. Αρα, η σημασία στην κατάληψη της κορυφής από την ΑΕΚ, διόλου δεν μειώνεται απ’ όλα αυτά.

Τώρα έρχεται ένα μεγάλο ντέρμπι μπροστά. Αν και είναι δεδομένο πως μόλις πάρει μπροστά η μονταζιέρα θα ακούσετε και θα διαβάσετε πάρα πολλά για το πόσο έχει πάρει τον αέρα των «κιτρινόμαυρων» ο Ολυμπιακός – εδώ μαθαίνουμε με τρομερό ενδιαφέρον, πως η ΑΕΚ έχει μόνο νίκες με διαιτητή τον… Ευαγγέλου – δεν θα πέσουμε κιόλας από τα σύννεφα. Ολο το αφήγημα είναι σε αυτήν την βάση, λησμονώντας μια λεπτομέρεια που μάλλον χαλάει την αλήθεια. Πως η εφετινή βερσιόν της ΑΕΚ, δεν έχει σχέση με το κακό περυσινό κακέκτυπο που προκαλούσε απογοήτευση.

Νέα ιστορία

Είναι μια νέα ιστορία η ΑΕΚ του Νίκολιτς. Μια ομάδα που δείχνει να έχει αλλάξει πλήρως σε σχέση με την θλίψη του παρελθόντος. Που προχωρά σε διαδικασίες ποδοσφαιρικού μετασχηματισμού, έχοντας τους λιγότερους δυνατούς κλυδωνισμούς στην πορεία της. Βλέπετε τι συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό, που ψάχνει να βρει ισορροπία και σταθερότητα και δεν σταματά να κάνει συνεχόμενα σκωτσέζικα ντους στον κόσμο του. Η ΑΕΚ έχει καταφέρει ήδη πολλά, έχει πετύχει ήδη κάτι σπουδαίο που δεν θα μπορούσε εύκολα να φανταστεί κάποιος στο ξεκίνημα.

Τώρα μπαίνει σε μια εβδομάδα ενός ντέρμπι, έχοντας καταφέρει ήδη να κρατά ζωντανή την ευρωπαϊκή προοπτική για τα… κοντομάνικα της άνοιξης, όπου περιμένει να δει ποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν. Εχει την ηρεμία να αφοσιωθεί σε ένα και μόνο παιχνίδι, δίχως να αποσπά το μυαλό της κάτι άλλο. Και επίσης, έχει την ηρεμία να πηγαίνει σε αυτό το ματς, δίχως να είναι για εκείνην η μητέρα των μαχών, αλλά με την σιγουριά του πρωτοπόρου και την πίστη της ομάδας που σε σταθερή πορεία έχει αποδείξει πως είναι καλύτερη από τον ανταγωνισμό.

Τι παίκτη περιμένει η ΑΕΚ

Θα τα πούμε για το ντέρμπι και τις επόμενες ημέρες. Αλλά κρατήστε αυτό, περί της καλύτερης ομάδας, όσο βρισκόμαστε και στην αναμονή της μεταγραφής. Γιατί θαρρώ πως έχει πάρει διαστάσεις που πραγματικά δεν μπορεί να απηχούν την πραγματικότητα. Τι εννοώ; Πως η ΑΕΚ θέλει μια ακόμα ποιοτική λύση για την μεσαία γραμμή. Αυτόν τον παίκτη θα τον πάρει. Αλλά δεν είναι σε κανένα σημείο απελπισίας, που να περιμένει αυτόν τον παίκτη να μπει και να κάνει την διαφορά με το που θα έρθει στην Ελλάδα.

Οι εποχές που στην ΑΕΚ εμφανίζονταν περίεργοι που είχαν μια… κιθάρα αγκαλιά, που κατά μαρτυρίες είχαν πρωταγωνιστήσει σε ιταλική ταινία ερωτικού περιεχομένου ή που έφευγαν στο ημίχρονο ενός αγώνα για να μην χάσουν την πτήση τους, έχουν παρέλθει. Η ΑΕΚ έχει στοχεύσει σε δύο παίκτες, που όποιος και εάν τελικώς επιλεγεί για τώρα, θα είναι εκείνος που θα συμβάλει σημαντικά στο υπόλοιπο της σεζόν και με προοπτική για το μέλλον. Δεν περιμένει η ΑΕΚ τον Μεσσία και σε μια καλά οργανωμένη ομάδα, είναι και παράλογο να συμβαίνει αυτό.

Οι δυσκολίες και το πλάνο

Βλέπετε πως ο Βάργκα, σέντερ φορ κλασάτο, με δεκάδες γκολ σε ετήσια βάση και σε φουλ αγωνιστικό ρυθμό, ήρθε και ψάχνεται μέσα στην ομάδα. Γιατί μπαίνει σε ένα άλλο περιβάλλον, όπου πρέπει να μάθει και να τον μάθουν. Βλέπετε πως ακόμα και σε άλλες ομάδες όπως τον ΠΑΟΚ, ο Ζαφείρης είναι και δεν είναι στις βασικές επιλογές, γιατί ακριβώς πρέπει να μπει σε ένα σύνολο που έχει δουλευτεί για καιρό. Και μπορεί να ήταν εν δυνάμει παίκτης του ΠΑΟΚ, αλλά τώρα που είναι πραγματικά, είναι μια άλλη ιστορία.

Η ΑΕΚ έχει ήδη πετύχει πολλά. Για να πω την αλήθεια, περισσότερα απ’ όσα πίστευα πως θα μπορούσε να βρει σε αυτήν την πορεία. Και προχωρά με μεσομακροπρόθεσμο πλάνο, που περιλαμβάνει την διεκδίκηση πρωταθλήματος και Ευρώπης, αλλά και την δημιουργία μιας ομάδας που θα έχει να δώσει ακόμα περισσότερα στο μέλλον. Εχει ξοδέψει ήδη μόνο για αγορές ποδοσφαιριστών 7 εκατ. ευρώ μέσα στον χειμώνα και θα δώσει κι άλλα, γιατί έχει απορριφθεί το ενδεχόμενο δανεισμού ή περίπτωσης ελεύθερου. Αλλά δεν χρειάζεται να φορτίζεται ο παίκτης που θα έρθει, με μεγαλύτερες ευθύνες από εκείνες που του αναλογούν.