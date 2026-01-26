Κρούση της Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη

Εκπληκτικά πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα, φτάνοντας ήδη τα 19 γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και 24 σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Έλληνας φορ βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Χιλάλ, όπως αποκαλύπτει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι.
Μάλιστα, τονίζεται ότι οι Σαουδάραβες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του επιθετικού της Μπενφίκα. Η Αλ Χιλάλ δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει με την Μπενφίκα, αλλά ήθελε να μάθει από τους εκπροσώπους αν ο Έλληνας διεθνής ενδιαφέρεται να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με τον Ταβολιέρι ο Παυλίδης «δεν είναι αντίθετος στην ιδέα» της μετακόμισης στη Μέση Ανατολή, αλλά «υπάρχει ακόμα ένα κενό μεταξύ της προσφοράς και των απαιτήσεων».
Ο Έλληνας παίκτης αποκτήθηκε από την Άλκμααρ το καλοκαίρι του 2024 για 17 εκατ. ευρώ και το συμβόλαιό με την Μπενφίκα έχει ισχύ έως το 2029.
🇬🇷🚨 EXCL - Al-Hilal’s management has contacted Vangelis Pavlidis representatives to gauge personal conditions and about player's desire to move to the Saudi Pro League. Pavlidis not against the idea but there’s still a distance between the offer & the demands.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 25, 2026
