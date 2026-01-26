Χρόνος ανάγνωσης 1’

Κρούση της Αλ Χιλάλ για τον Παυλίδη

Στο στόχαστρο της Αλ Χιλάλ βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, με τους Σαουδάραβες να κάνουν μια πρώτη επαφή με τον φορ της Μπενφίκα.

Εκπληκτικά πράγματα συνεχίζει να κάνει ο Βαγγέλης Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα, φτάνοντας ήδη τα 19 γκολ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και 24 σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Έλληνας φορ βρίσκεται στο στόχαστρο της Αλ Χιλάλ, όπως αποκαλύπτει ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι.

Μάλιστα, τονίζεται ότι οι Σαουδάραβες έχουν ήδη επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του επιθετικού της Μπενφίκα. Η Αλ Χιλάλ δεν έχει ακόμη επικοινωνήσει με την Μπενφίκα, αλλά ήθελε να μάθει από τους εκπροσώπους αν ο Έλληνας διεθνής ενδιαφέρεται να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με τον Ταβολιέρι ο Παυλίδης «δεν είναι αντίθετος στην ιδέα» της μετακόμισης στη Μέση Ανατολή, αλλά «υπάρχει ακόμα ένα κενό μεταξύ της προσφοράς και των απαιτήσεων».

Ο Έλληνας παίκτης αποκτήθηκε από την Άλκμααρ το καλοκαίρι του 2024 για 17 εκατ. ευρώ και το συμβόλαιό με την Μπενφίκα έχει ισχύ έως το 2029.

