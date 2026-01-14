Ο Μεντιλίμπαρ «100άρισε» στον πάγκο του Ολυμπιακού!

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπλήρωσε 100 παιχνίδια στην άκρη του πάγκου του Ολυμπιακού στην σημερινή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού συμπλήρωσε 100 παιχνίδια στην τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών και συνεχίζει να γράφει την δική του ιστορία με τους «ερυθρόλευκους».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήρθε τον Φλεβάρη του 2024 στον Πειραιά και από τότε μέχρι σήμερα έχει αγαπηθεί από τους φίλους του Ολυμπιακού όσο λίγοι.

Και όχι άδικα καθώς μετράει την ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024, το περσινό νταμπλ στην ιστορική σεζόν των 100 ετών «ζωής» του συλλόγου.

Στις 3 Ιανουαρίου του 2026 κατέκτησε και το Betsson Super Cup, ενώ επανέφερε τον Ολυμπιακό επί ημερών του στο Champions League, μετά από πέντε ολόκληρα χρόνια.

Ο Ισπανός προπονητής μετράει 4 συνολικά τρόπαια, με 66 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες, εν αναμονή και της τελικής έκβασης του προημιτελικού κόντρα στον ΠΑΟΚ αυτή την ώρα.

Οι ιθύνοντες της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ τον εμπιστεύονται απόλυτα και ανανέωσαν για ακόμη μία φορά πρόωρα την συνεργασία μαζί του μέχρι το 2027.

Με τις 100 συμμετοχές που συμπλήρωσε ο Μεντιλίμπαρ, βρίσκεται στην 9η θέση της κατάταξης με τους προπονητές του Ολυμπιακού που μετράει τις περισσότερες συμμετοχές στον πάγκο της ομάδας.

Η σχετική λίστα των προπονητών του Ολυμπιακού:

1) Πέδρο Μαρτίνς 221 εμφανίσεις

2) Ντούσαν Μπάγεβιτς 208 εμφανίσεις

3) Τάκης Λεμονής 165 εμφανίσεις

4) Λάκης Πετρόπουλος 132 εμφανίσεις

5) Ερνέστο Βαλβέρδε 127 εμφανίσεις

6) Όλεγκ Μπλάχιν 126 εμφανίσεις

7) Μίτσελ 123 εμφανίσεις

8) Τόζα Βεσελίνοβιτς 105 εμφανίσεις

9) Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ 100 εμφανίσεις

10) Αλκέτας Παναγούλιας 93 εμφανίσεις