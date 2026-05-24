Αττική: Εργαστήριο νόθευσης ναρκωτικών και κατασχέσεις άνω των 12 κιλών – Τρεις συλλήψεις

Στην εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική προχώρησαν οι αρχές, συλλαμβάνοντας τρία άτομα και εντοπίζοντας χώρο που λειτουργούσε ως πλήρες εργαστήριο νόθευσης, επανατυποποίησης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 10,5 κιλά ηρωίνης και 2,2 κιλά κοκαΐνης, ενώ το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 339.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, 58 και 55 ετών (άνδρας και γυναίκα), καθώς και έναν 71χρονο αλλοδαπό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και 52χρονος αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ο 71χρονος εντοπίστηκε σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων να μεταφέρει υφασμάτινη σακούλα με κουτί υποδημάτων, μέσα στο οποίο είχε κρυφτεί επιμελώς συσκευασία με “βραστή” κοκαΐνη βάρους 20 γραμμαρίων, με σκοπό την αποστολή της. Όπως προέκυψε, την ποσότητα είχε προμηθευτεί από τον 58χρονο, ο οποίος δρούσε για λογαριασμό του έγκλειστου.

Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, κατάστημα, αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως εργαστήριο, όπου εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και εξοπλισμός επεξεργασίας.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

10 κιλά και 508 γραμμάρια ηρωίνης

2 κιλά και 261,5 γραμμάρια κοκαΐνης

421 γραμμάρια κάνναβης

36 γραμμάρια “βραστής” κοκαΐνης

4 δισκία ecstasy

4.175 γραμμάρια άγνωστης χημικής ουσίας

Παράλληλα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι, μεγάλα χρηματικά ποσά σε διάφορα νομίσματα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 5 ζυγαριές ακριβείας, 7 κινητά τηλέφωνα, καθώς και εξοπλισμός επεξεργασίας όπως υδραυλική πρέσα, μεταλλικό καλούπι και ηλεκτρικός αναδευτήρας, μαζί με πλήθος υλικών συσκευασίας.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη αποτύπωση του δικτύου και των διασυνδέσεών του.

