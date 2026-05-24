Αντίθετη η εθνική γυναικών στην αύξηση του αριθμού ξένων παικτριών στο πρωτάθλημα

Η εθνική ομάδα γυναικών στο βόλει εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αιτιολογεί την αντίθεση της, στην αύξηση του αριθμού των παικτριών στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών.

Η ανακοίνωση Εθνικής Ομάδας Πετοσφαίρισης Γυναικών:

«Με αφορµή την ενηµέρωση που λάβαµε από την Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον Πρόεδρό της σχετικά µε την πρόθεσή της να αυξήσει άµεσα τον αριθµό των αλλοδαπών αθλητριών που θα δύνανται να αγωνίζονται στο πρωτάθληµα της Volley League Γυναικών, εµείς, οι αθλήτριες της Εθνικής Ελλάδος Πετοσφαίρισης Γυναικών, εκφράζουµε την αντίθεσή µας σε αυτό το ενδεχόµενο.

Θεωρούµε ότι µία τέτοια ενέργεια δεν αποτελεί προτεραιότητα για το αποδεδειγµένα πολυπληθέστερο γυναικείο οµαδικό άθληµα στην Ελλάδα. Αντιθέτως, η Οµοσπονδία οφείλει να προωθήσει και να πρωτοστατήσει στην κατεύθυνση της επαγγελµατικής ισότητας των φύλων, η οποία αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να διασφαλιστούν οι αµοιβές, η ασφαλιστική κάλυψη των αθλητριών, η αξιοπιστία, η φερεγγυότητα και η εφαρµογή σαφών κανόνων. Η αναγνώριση και ουσιαστική επαγγελµατική αναβάθµιση του αθλήµατός µας αποτελεί διαχρονικό αίτηµα των αθλητριών, µε στόχο τη δηµιουργία του πρώτου πραγµατικά επαγγελµατικού γυναικείου αθλήµατος στη χώρα.

Παράλληλα, θεωρούµε αναγκαία τη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου λειτουργίας της Εθνικής Οµάδας, ώστε οι αθλήτριες που τη στελεχώνουν να αγωνίζονται µε αίσθηµα ασφάλειας και προστασίας, έχοντας διασφαλισµένη τόσο την ασφαλιστική τους κάλυψη όσο και τις οικονοµικές τους απολαβές. Ʃήµερα εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικά κενά ως προς την ασφαλιστική αντιµετώπιση των αθλητριών, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη θεσµικής κατοχύρωσης του επαγγελµατικού χαρακτήρα του γυναικείου βόλεϊ.

Οι αθλήτριες της Εθνικής Οµάδας πρέπει να καλύπτονται ασφαλιστικά τόσο για ζητήµατα υγείας και αποκατάστασης τραυµατισµών όσο και για την προστασία των εισοδηµάτων τους. Ʃε περίπτωση σοβαρού τραυµατισµού (όπως έχει συµβεί στο παρελθόν µε κορυφαίες αθλήτριες) είναι πιθανό να χαθεί η δυνατότητα συµµετοχής σε σύλλογο την επόµενη αγωνιστική περίοδο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επαγγελµατική και προσωπική τους πορεία.

Πιστεύουµε ότι τα παραπάνω θα έπρεπε να αποτελούν την άµεση προτεραιότητα της Οµοσπονδίας, η οποία είναι υπεύθυνη τόσο για τη διεξαγωγή των πρωταθληµάτων όσο και για τη λειτουργία της Εθνικής Οµάδας. Εφόσον προηγουµένως εφαρµοστούν ουσιαστικά µέτρα προς την κατεύθυνση της επαγγελµατικής αναβάθµισης του πρωταθλήµατος (που αποτελεί πάγιο αίτηµά µας) οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση για τη Volley League Γυναικών θα πρέπει να λαµβάνεται µε επιστηµονική τεκµηρίωση προς όφελος των αθλητριών και κατ’ επέκταση του ίδιου του αθλήµατος.

Παράλληλα, θεωρούµε απαραίτητο η Πολιτεία να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση και θεσµική θωράκιση του γυναικείου βόλεϊ, συµβάλλοντας ενεργά στη δηµιουργία πραγµατικών επαγγελµατικών συνθηκών για τις αθλήτριες και όχι µόνο στην παροχή θετικής εισήγησης για αλλαγές στο ισχύον καθεστώς. Οι αθλήτριες αποτελούµε βασικό πυλώνα του αθλήµατος και όχι ένα επιµέρους ή δευτερεύον κοµµάτι αυτού. Από την πλευρά µας, θα συνεχίσουµε να υπηρετούµε µε αφοσίωση την Εθνική Ελλάδος, η οποία αποτελεί όνειρο για κάθε αθλήτρια βόλεϊ στη χώρα. Ʃε αυτή την προσπάθεια θέλουµε τους φορείς του αθλήµατος πραγµατικούς συµπαίκτες και αρωγούς, ώστε να διατηρήσουµε το βόλεϊ ως πόλο έλξης για κάθε κορίτσι και γυναίκα που επιθυµεί να ασχοληθεί µε το άθληµα και να αποτρέψουµε παράγοντες που ενδέχεται να τις κρατήσουν µακριά από αυτό.

Το άθληµά µας κάνει διαρκώς βήµατα προόδου και οφείλουµε να κοιτάµε µπροστά, επενδύοντας στο µέλλον και στη συνεχή ανάπτυξη του γυναικείου βόλεϊ στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, θα προτιµούσαµε οι αρµόδιοι φορείς να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις άµεσες και ουσιαστικές ανάγκες του βόλεϊ και της Εθνικής Γυναικών, όπως αυτές εκφράζονται διαχρονικά από τις ίδιες τις αθλήτριες, αντί να προχωρούν σε αποφάσεις που δεν προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στο άθληµα.

Με εκτίµηση,

Οι αθλήτριες της Εθνικής Οµάδας

Κωνσταντινίδου Λαμπρινή (Αρχηγός)

Αντωνακάκη Γεωργία Μαρία

Ανθούλη Μάρθα

Απλαδά Νίκη

Αρτακιανού Μαρία Ελένη

Βασιλαντωνάκη Ανθή

Γκιούρδα Ʃτυλιανή

Ζιώγα Φερονίκη

Εβελίνα Φλιάκου Παρασκευή

Καθάριου Αριάδνη

Καλαντάτζε Άννα

Καραµπάση Μαρία

Κιουτσιούκη Ʃουλτάνα

Κυπαρίσση Ʃταµατία

Λαµπρούση Γεωργία

Μανιατογιάννη Ελευθερία

Μπάκα Ελένη

Μπακοδήµου Ευφροσύνη

Νικολογιάννη Ασηµίνα

Ξανθοπούλου Μαρία Κατερίνα

Παπαγεωργίου Μαρκέλλα

Τάνη Ευαγγελία

Τερζόγλου Κυριακή

Τικµανίδου Ελπίδα

Τοντάι Αριστέα

Τουλγαρίδου Ευαγγελία

Τσιόγκα Ανδροµάχη

Τσιτσιγιάννη Μαρία

Ʃτράτζαλη Όλγα

Χατζηευστρατιαδου Ειρήνη»