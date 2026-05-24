Η μεγάλη ώρα: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης τα δίνουν όλα για το τρόπαιο

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα τα δώσουν όλα στο «T-Center» (24/5) για να κατακτήσουν την Euroleague.

Η μεγάλη ώρα του τελικού έφτασε! Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθούν στο «Telekom Center Athens» και θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο... rematch του 2023 για να κατακτήσουν την Euroleague.

Για να βρεθούν εδώ οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν στα play-offs από την Μονακό (3-0) και στον ημιτελικό κέρδισαν με 79-61 την Φενερμπαχτσέ. Από την πλευρά της, η «Βασίλισσα» πέρασε με 3-1 την Χάποελ Τελ Αβίβ στα play-offs και στον ημιτελικό επικράτησε με 105-90 της Βαλένθια.

Σημειώνεται πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να γίνει η πρώτη που θα κατακτήσει την Euroleague από την πρώτη θέση.

Θυμίζουμε πως η ισπανική ομάδα είδε τον Ουσμάν Γκαρούμπα να τραυματίζεται απέναντι στις «Νυχτερίδες» και ο Σέρτζιο Σκαριόλο ανέφερε σε δηλώσεις του πως δεν θα αγωνιστεί στον τελικό.

Το τζάμπολ του μεγάλου τελικού θα γίνει στις 21:00 και το ματς θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime. Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Σρέτεν Ράντοβιτς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ και Όλεγκς Λάτισεβς.

