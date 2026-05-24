Δεν ξανάγινε: 0-3 ο τελικός παραμονής στην Τσεχία με τρία αυτογκόλ! (vid)

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συνέβη την τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ στην Τσεχία.

Ντούκλα Πράγας και Μπάνικ Οστράβα, ισόβαθμες στην τελευταία θέση, αναμετρήθηκαν την με φόντο την παραμονή στην κατηγορία. Η γηπεδούχος χρειαζόταν νίκη ή ισοπαλία για να τερματίσει προτελευταία και να πάει σε μπαράζ παραμονής με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, αποφεύγοντας τον απευθείας υποβιβασμό, ενώ η φιλοξενούμενη χρειαζόταν μόνο το τρίποντο.

Κι ο αγώνας εξελίχθηκε τελικά σε έναν τρομερό θρίαμβο για την ιστορική Μπάνικ, η οποία θα έχει δεύτερη ευκαιρία για τη σωτηρία της. Τον πέτυχε ωστόσο με έναν αδιανόητο τρόπο, που σίγουρα δεν έχει προηγούμενο, αφού και τα τρία της τέρματα ήταν αυτογκόλ! Το πρώτο αυτογκόλ μάλιστα σημειώθηκε από τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό της Ντούκλα, Μάριο Πουρζιτίδη.

