Ιωάννινα: Αγωνία για τον Οικονόμου - Ξέσπασμα γιατρού για το σημείο «καρμανιόλα» και τις αναστροφές

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο Μάριος Οικονόμου, ο πρώην ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων και της ΑΕΚ, ύστερα από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Οικονόμου κινούνταν με την μοτοσικλέτα του, όταν ένα ΙΧ επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα ο άτυχος ποδοσφαιριστής να πέσει πάνω του και να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως κατήγγειλε κι ο χειρουργός του νοσοκομείου Χατζηκώστα, ο Φίλιππος Σιακάς, το σημείο στο οποίο έγινε το τροχαίο είναι «καρμανιόλα» καθώς γίνονται συνεχώς παρανόμως αναστροφές.

«Πριν μερικές μερές αναφέρθηκα στην επικίνδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή.

Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει την ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή.

Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύγει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;» έγραψε χαρακτηριστικά.

Πηγή: newsbomb.gr