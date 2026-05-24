Η κόκκινη σκόνη... καλύπτει ξανά το Παρίσι!

Η καρδιά του παγκοσμίου τένις χτυπάει από σήμερα στο Παρίσι, όπου διεξάγεται η σπουδαία χωμάτινη διοργάνωση υπό το βλέμμα του SDNA! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ.

Θα λέγαμε ότι «όλα» τα αστέρια του αθλήματος έχουν μαζευτεί στο Παρίσι για το μεγάλο ραντεβού, όμως δεν θα ήταν αλήθεια! Λείπει ο Κάρλος Αλκαράθ, λείπει ο Λορέντζο Μουζέτι, ο Τζακ Ντρέιπερ, ο Χόλγκερ Ρούνε και χθες προστέθηκε στη λίστα και ένας από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες του αθλήματος, ο Αρτούρ Φις!

Και έτσι όπως είναι τα πράγματα πλέον στο tour, φαίνεται ότι είναι ορθάνοιχτος ο δρόμος του Γιάνικ Σίνερ, που έτσι κι αλλιώς μοιάζει ασταμάτητος. Στη γαλλική πρωτεύουσα βρίσκεται κανονικά ο Νόβακ Τζόκοβιτς, αλλά ουδείς γνωρίζει σε τι κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί και αν είναι «σκουριασμένος». Εκτός των άλλων, έχει και αρκετά δύσβατο μονοπάτι, παρότι κατάφερε να ξεφύγει από τον 24χρονο Ιταλό!

Ο Σάσα Ζβέρεφ, από την πλευρά του, που έχει στη μεριά του τον Νόλε, κάνει σταθερά καλές πορείες σε Grand Slam, όμως δεν έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω. Από εκεί και πέρα, κανείς δεν φαίνεται ικανός να απειλήσει «σοβαρά» τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο, αν κυλήσουν όλα ομαλά...

Στις γυναίκες, η Αρίνα Σαμπαλένκα ξεκινάει ως φαβορί και αυτή τη φορά, ενώ η Ιγκα Σβιόντεκ, τέσσερις φορές νικήτρια της διοργάνωσης, ελπίζει να επιστρέψει στον θρόνο της! Εκεί κάθεται αυτή τη στιγμή η Κόκο Γκοφ, που έχει το βάρος της υπεράσπισης του τίτλου της με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την 22χρονη Αμερικανίδα.

Στο γκρουπ των φαβορί, φυσικά, βρίσκεται και η Έλενα Ριμπάκινα, αν και δεν έχει καταφέρει να πάει ποτέ πέρα από τα προημιτελικά του τουρνουά. Όλα αυτά, χωρίς να αποκλείεται ποτέ η έκπληξη... τύπου Kρεϊτσίκοβα ή Οσταπένκο!

Η σημερινή πρεμιέρα του φετινού Roland Garros έχει Τζόκοβιτς, Ζβέρεφ, Φριτζ, Φονσέκα, Αντρέεβα και Μπέντσιτς, ενώ Τσιτσιπάς και Σάκκαρη ξεκινούν την Τρίτη (26/5).

Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts:

Court Philippe-Chatrier (έναρξη 13:00)

Σίνια Κράους – Μπελίντα Μπέντσιτς

Μπενζαμέν Μπονζί – Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Μίρα Αντρέεβα – Φιόνα Φερό

Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ – Νόβακ Τζόκοβιτς (όχι πριν τις 21:15)

Court Suzanne-Lenglen (έναρξη 12:00)

Καρέν Χατσάνοφ – Αρτούρ Γκεά

Χέιλι Μπάπτιστ – Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα

Τέιλορ Φριτζ – Νισές Μπασαβαρέντι

Κσένια Εφρέμοβα – Σοράνα Κιρστέα

Court Simonne-Mathieu (έναρξη 12:00)

Μάρτα Κόστγιουκ – Οξάνα Σελεχμέτεβα

Κέιτι Βόλινετς – Κλάρα Μπουρέλ

Τιτουάν Ντρογκέ – Γιάκουμπ Μένσικ

Ζοάο Φονσέκα – Λούκα Πάβλοβιτς

Court 14 (έναρξη 12:00)

Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Νταμίρ Τζουμχούρ

Φραντσέσκα Τζόουνς – Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια

Σοφία Κένιν – Πέιτον Στερνς

Λορέντζο Σόνεγκο – Πιερ-Ουγκ Ερμπέρ

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.