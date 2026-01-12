Η «νίκη» ήταν οι επιστροφές και ο Τετέι, τώρα πρέπει να θωρακιστεί η ομάδα

Ο Παναθηναϊκός μετά από καιρό είχε «φρέσκα» πρόσωπα κι αυτό φάνηκε σε όλα, ο Τετέι «έκλεψε» καρδιάς αμέσως και το θράσος του Άρη πριν τη Λεωφόρο. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα τον νικούσε. Μην κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας, μιλάμε για ομάδα που θα είναι θαύμα αν δεν υποβιβαστεί. Κατά συνέπεια αυτό το 3-0 πρέπει να προσεχθεί μη λειτουργήσει σαν… στάχτη στα μάτια. Κρύβοντας την πραγματικότητα. Δεν θα συμβεί, απλά το τονίζουμε απ’ την αρχή γιατί πάνω απ’ όλα το θέμα δεν ήταν η νίκη με 3-0 επί του συγκεκριμένου αντιπάλου.

Στη φάση που είναι το Τριφύλλι, περισσότερο ατομικά μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Ως σύνολο οι Πράσινοι ξέρουμε πως θέλουν χρόνο και κυρίως, πρέπει να θωρακιστούν μεταγραφικά. Γιατί η ποιότητα λείπει σε κομβικές θέσεις, απουσιάζουν είτε οι λύσεις, είτε ο ρυθμός αυτών που επέστρεψαν. Ακόμη κι έτσι όμως, υπήρξαν παίκτες που είδαμε και έδωσαν μια ξεχωριστή… ανάσα φρεσκάδας.

Πρώτα απ’ όλα ο Τετέι. Γιατί πέραν των όσων έκανε, την προσπάθειά του να σκοράρει και τα στοιχεία που δεδομένα έχει συμμετοχικά και σωματικά, έδωσε κάτι ακόμη: Έναν παίκτη που περίμενε να δει η εξέδρα. Τον οποίο εξοργίστηκε ο κόσμος γιατί ο παίκτης του Πανσερραϊκού που αποβλήθηκε του έκανε μαρκάρισμα για κάρτα ενώ το ματς είχε κριθεί. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό.

Μεγάλη υπόθεση η επιστροφή του Πελίστρι. Αυτό το παιδί με το… τούρμπο που έχει, την απελπισία που προκαλεί στους αντιπάλους γιατί έχει και τσαγανό που δεν «μασάει» ακόμη και στη σκληρή αντιμετώπιση, αλλάζει τα δεδομένα μεσοεπιθετικά. Σε συνδυασμό με τον Τετέι, φέρνουν αθλητικότητα που δεν υπήρχε στο πρώτο μισό της σεζόν. Συν την δεδομένη ποιότητα.

Η «δίψα» και η ανάγκη του Παναθηναϊκού για λύσεις, φάνηκε και απ’ την αντίδραση του κόσμου όταν μπήκε στο ματς ο Σάντσες. Ένα παιδί που ξέρουν οι πάντες πως δεν μπορούν να ποντάρουν σε αυτόν λόγω των τραυματισμών, όμως ποιοτικά φέρνει κάτι διαφορετικά όταν είναι σε θέση να πάρει λεπτά. Κι οι Παναθηναϊκοί είναι σαν τους περιπλανώμενους στην έρημο που ξέμειναν από νερό. Έτσι ψάχνουν την ποιότητα.

Το 3-0 ήρθε εύκολα, το ματς κρίθηκε νωρίς, υπάρχουν ακόμη πολλά να βελτιωθούν. Ένα μικρό βηματάκι ήταν αυτή η φρεσκάδα που έφεραν τα πρόσωπα. Γιατί συν τοις άλλοις διαφοροποιούν και την ψυχολογία του κόσμου. Που έχει ανάγκη να δει εμπράκτως την αλλαγή στο χορτάρι. Θα καθυστερήσει να γίνει η ομάδα που θέλουν να γίνει ο Μπενίτεθ και οι αρμόδιοι του ποδοσφαιρικού τμήματος. Οπότε οι παίκτες είναι αυτοί που διαφοροποιούν την κατάσταση στα πάντα.

Χρειάζεται λοιπόν ο Τετέι να έχει πίσω του δύο χαφάρες που επιβάλλεται να έρθουν. Χρειάζεται να έρθει ένας… Πελίστρι αριστερά. Μακάρι να είναι ο Αντίνο. Χρειάζεται η επιστροφή του Κυριακόπουλου που σαφώς έφερε χαμόγελα, να συνδυαστεί με έναν εξαιρετικό αριστερό μπακ ακόμη που θα δημιουργήσει συναγωνισμό επιπέδου στη θέση.

Κατά τα άλλα, δεν χρειάζονται αναλύσεις για το ματς. Δεν προσφέρεται ο Πανσερραϊκός για κάτι τέτοιο και θα κάνουμε λάθος αν θεωρήσουμε πως ο Παναθηναϊκός έγινε εξαιρετική ομάδα επειδή επικράτησε άνετα του συγκεκριμένου αντιπάλου.

Τα υπόλοιπα είναι τα σημαντικά. Τώρα ο Άρης για το Κύπελλο και μετά η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Με το… φεστιβάλ προσβολής της νοημοσύνης μας, απ’ το συνολικό «κλάμα» για τη διαιτησία. Οι πάντες αδικήθηκαν ξανά, εκτός του Παναθηναϊκού προφανώς. Συμπτωματικά και ο Άρης και η ΑΕΚ φωνάζουν ενώ ακολουθούν παιχνίδια τους με το Τριφύλλι.

Ειδικά η ομάδα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στο Κύπελλο, έκανε και αναφορά για «εργαλείο» που περιμένει να οριστεί την Τετάρτη. Το θράσος το ίδιο… Γιατί ο Άρης λόγω ενός «εργαλείου» από την Γερμανία πήρε βαθμό απ’ τον Παναθηναϊκό στο 1-1 της Θεσσαλονίκης. Με το πέναλτι υπέρ των Πράσινων που έγινε γκολ ισοφάρισης στη συνέχεια της φάσης. Τώρα να φτιάχνουν και κλίμα πριν από το συγκεκριμένο ματς, είναι ο ορισμός του θράσους. Και μόνο γι’ αυτό, πρέπει οι Πράσινοι να «απαντήσουν» αγωνιστικά.

Υ.Γ. Η ανάγκη για παίκτη στο «10» είναι τεράστια. Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να αφήσει αυτή τη μεταγραφή, θεωρώντας πως δεν έχει εξίσου σπουδαία σημασία με τον κεντρικό χαφ.

Υ.Γ.1: Αυτό που είδαμε με την επιστροφή του Πελίστρι και μόνο, είναι ένα τεράστιο ελαφρυντικό για τον Μπενίτεθ στην έως τώρα δουλειά του. Γιατί πέρασε όλο το διάστημα παρουσίας του στο Τριφύλλι με τεράστιες απουσίες. Από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις επιστροφές και κυρίως τις μεταγραφές για να αλλάξουν τη ζωή του Παναθηναϊκού.