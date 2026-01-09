«Σεσημασμένος» ο παίκτης που χτύπησε τον Κούτσια!

Μόνο... άγνωστος δεν είναι ο ποδοσφαιριστής της Λουγκάνο που επιτέθηκε στον Γιώργο Κούτσια, καθώς στο παρελθόν έχει απασχολήσει ξανά με την συμπεριφορά του.

Πωταγωνιστής σε ένα απίθανο περιστατικό σε φιλικό της Λουγκάνο έγινε ο Γιώργος Κούτσιας, καθώς ο Έλληνας φορ δέχθηκε επίθεση από τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπέρενς απασχολεί τα media με την συμπεριφορά του, καθώς και στο παρελθόν έχει σχολιαστεί αρκετά για την ομοφοβική του στάση.

Συγκεκριμένα, όταν ο 34χρόνος αγωνιζόταν ακόμη στη Γερμανία για λογαριασμό της Βόλφσμπουργκ, ένας οπαδός των Λύκων του ζήτησε αυτόγραφο πάνω στη φανέλα, η οποία είχε το σύμβολο της LGBTQ+ κοινότητας με το ουράνιο τόξο, με τον Μπέρενς να λέει «δεν θα υπογράψω αυτή γ@μημ@νη αηδία».

Όπως ήταν λογικό ξέσπασε σάλος στη Γερμανία, με τον Μπέρενς στη συνέχεια να απολογείται για τα όσα είπε, παραδεχόμενος πως ήταν λάθος.