«Ο Αντίνο πήρε τον πρόεδρο της Ρίβερ και ενημέρωσε ότι θέλει να πάει στον Παναθηναϊκό!»

Νέα δεδομένα στην Αργεντινή για το μεταγραφικό πόκερ της μεταγραφής του Σαντίνο Αντίνο που θέλει Παναθηναϊκό και πήρε πρωτοβουλία να ενημερώσει τους προέδρους των Γοδόι Κρους και Ρϊβερ Πλέιτ.

Η νεότερη εξέλιξη έχει να κάνει με την πρωτοβουλία του του 20χρονου εξτρέμ, ο οποίος σύμφωνα με τον έγκυρο Αργεντινό δημοσιογράφο Σεμπάστιαν Σρουρ, ενημέρωσε τόσο την διοίκηση της Γοδόι Κρους όσο και της Ρίβερ Πλέιτ, ότι έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.



Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί από την πλευρά του να αντισταθεί στην προτροπή του Μανσούρ να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρίβερ και να προχωρήσει σε φάση υλοποίησης η διαπραγμάτευση της Γοδόι με το τριφύλλι και κατ' επέκταση να έχει αντίκρισμα η ήδη υπάρχουσα συμφωνία του με το τριφύλλι.

«Από όσο καταλαβαίνω, ο Σαντίνο Αντίνο μόλις ενημέρωσε τον Μανσούρ (σ.σ. πρόεδρος Γοδόι Κρουζ) και τον Ντι Κάρλο (σ.σ. πρόεδρος Ρίβερ Πλέιτ) ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Αργεντινός δημοσιογράφος.

Ο διεθνής με την U20 της Αργεντινής εξτρέμ, είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να κάνει το βήμα προς της Ευρώπη, δείχνοντας με την στάση του ότι έχει αποφασίσει να μετακομίσει στον Παναθηναϊκό, με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2026.



Ουσιαστικά δεν ενέδωσε στην πίεση του προέδρου της Γοδόι και πλέον απομένει να δούμε εάν ο τελευταίος θα αλλάξει τη στάση του και θα γίνει πιο διαλλακτικός στις διαπραγματεύσεις του με τον Παναθηναϊκό για την ολοκλήρωση του deal.