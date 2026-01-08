Η τελική προσφορά του Παναθηναϊκού για Αντίνο: 7 εκατ. δολάρια για το 50%

Ο Σεμπάστιαν Σουρ αποκάλυψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού στη Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο.

Λεπτομέρειες για τη διαφαινόμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο έρχονται στη δημοσιότητα από ρεπόρτερ στην Αργεντινή. Ο Σεμπάστιαν Σουρ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον των «πρασίνων» για τον 20χρονο εξτρέμ, αποκάλυψε σε διαδικτυακή εκπομπή την τελευταία πρόταση του «Τριφυλλιού».

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει 7 εκατ. δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο, αντί των 4 εκατ. δολαρίων που ήταν η αρχική του πρόταση. Τα χρήματα αυτά είναι πολύ περισσότερα από τα όσα μπορεί να προσφέρει η Ρίβερ Πλέιτ και γι’ αυτό εκτιμάται ότι η υπόθεση της μεταγραφής του Αργεντινού άσου στους «πράσινους» βρίσκεται στην τελική ευθεία.