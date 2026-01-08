Η τελική προσφορά του Παναθηναϊκού για Αντίνο: 7 εκατ. δολάρια για το 50%

Λεπτομέρειες για τη διαφαινόμενη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τη Γοδόι Κρουζ για τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο έρχονται στη δημοσιότητα από ρεπόρτερ στην Αργεντινή. Ο Σεμπάστιαν Σουρ, ο οποίος ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον των «πρασίνων» για τον 20χρονο εξτρέμ, αποκάλυψε σε διαδικτυακή εκπομπή την τελευταία πρόταση του «Τριφυλλιού».
Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει 7 εκατ. δολάρια για το 50% των δικαιωμάτων του Αντίνο, αντί των 4 εκατ. δολαρίων που ήταν η αρχική του πρόταση. Τα χρήματα αυτά είναι πολύ περισσότερα από τα όσα μπορεί να προσφέρει η Ρίβερ Πλέιτ και γι’ αυτό εκτιμάται ότι η υπόθεση της μεταγραφής του Αργεντινού άσου στους «πράσινους» βρίσκεται στην τελική ευθεία.
Oferta de último momento: Panathinaikos ofreció 7 millones de dólares por el 50% de Andino.— Sebastián Srur (@Sebasrur) January 8, 2026
Muy cerca de Grecia!!#River caido pic.twitter.com/9nHgBwQvII