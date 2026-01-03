Κριτική Ολυμπιακού: Δήλωσε «παρών» ο Καλογερόπουλος - Τρομερός Γιαζίτσι ξανά

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ στην παράταση με 3-0 και το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των Πειραιωτών.

Τζολάκης 9: Όταν χρειάστηκε έδωσε «λύσεις» και απομάκρυνε τον κίνδυνο από την εστία του Ολυμπιακού.

Ορτέγκα 7: Είχε κάποια θεματάκια στην άμυνα, ενώ στην επίθεση προσπάθησε να δημιουργήσει προβλήματα χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Μπιανκόν 7: Μέχρι να τραυματιστεί έκανε καλό ματς, με καλές τοποθετήσεις στην άμυνα.

Ρέτσος 8: Μεστό παιχνίδι από τον αρχηγό των Πειραιωτών που έδωσε πολλές «μάχες».

Ροντινέι 5: Προσπάθησε να απειλήσει την εστία του ΟΦΗ κυρίως με σέντρες, οι οποίες δεν είχαν ακρίβεια όμως.

Έσε 7: Πολλά χιλιόμετρα στη μεσαία γραμμή της ομάδας του, έκανε καλό παιχνίδι και... ένωσε αρμονικά άμυνα και επίθεση.

Μουζακίτης 8; Πολύ καλό ματς από τον νεαρό χαφ που ήταν παντού στον άξονα του Ολυμπιακού, είχε την ασίστ στον Καλογερόπουλο, ενώ είχε και τις δικές του στιγμές για γκολ.

Μάρτινς 6: Προσπάθησε να απειλήσει με πλαγιοκοπήσεις και σέντρες στην αντίπαλη περιοχή σε ένα όχι και τόσο καλό παιχνίδι από τον Πορτογάλο.

Τσικίνιο 7: Στα λεπτά που αγωνίστηκε είχε ρυθμό και έκανε καλό ματς ο Πορτογάλος μέσος.

Ποντένσε 7: Είχε τις στιγμές του από τα αριστερά, στη συνέχεια τον άλλαξε θέση ο Μεντιλίμπαρ, αλλά γενικά δεν βοήθησε αρκετά απόψε.

Ταρέμι 8: Άνοιξε το σκορ για την ομάδα του, ενώ ήταν μέσα στις περισσότερες φάσεις στην επίθεση του Ολυμπιακού.

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Καλογερόπουλος 10: Ο αποψινός MVP του Ολυμπιακού. Μπήκε στο ματς, κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 του Ολυμπιακού, ενώ «κλείδωσε» τη νίκη και το τρόπαιο για την ομάδα του με κεφαλιά.

Κοστίνια 7: Είχε την στιγμή του για γκολ στα λεπτά που αγωνίστηκε ο Πορτογάλος.

Γιαζίτσι 9: Αγωνίστηκε για ένα δεκάλεπτο για πρόλαβε να σκοράρει με μαγική ενέργεια. Σίγουρα αδικημένος από τον Μεντιλίμπαρ.

Γιάρεμτσουκ 7: Είχε ακυρωθέν γκολ, ενώ ήταν μέσα σε αρκετές φάσεις ο Ουκρανός φορ.

Νασιμέντο 7: Ο Πορτογάλος μέσος είχε καλή παρουσία στα λεπτά που αγωνίστηκε.

Στρεφέτσα 7: Κεφάτος ο Ιταλοβραζιλιάνος που είχε καλή στιγμή για γκολ.