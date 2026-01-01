Απελπισμένος ο Μπακαμπού, αγνοούνται για μέρες οι βαλίτσες του!

Ο άλλοτε επιθετικός του Ολυμπιακού και νυν της Ρεάλ Μπέτις συμμετέχει στο Copa Africa 2025 χωρίς τα προσωπικά του αντικείμενα, καθώς χάθηκαν και δεν έφθασαν ποτέ στο Μαρόκο!

Αναλυτικά, το ξέσπασμα του Σεντρίκ Μπακαμπού, ο οποίος συνεχίζει στους «16» του Copa Africa με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ενάντια στην Αλγερία:

«Οι βαλίτσες μου, οι οποίες έπρεπε να φτάσουν στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα στις 19 Δεκεμβρίου, εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τρεις φορές ότι τις έχουν εντοπίσει, αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Έτσι, έχω βρεθεί να αγωνίζομαι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, χωρίς τα προσωπικά μου αντικείμενα».