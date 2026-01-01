Απελπισμένος ο Μπακαμπού, αγνοούνται για μέρες οι βαλίτσες του!

Αναλυτικά, το ξέσπασμα του Σεντρίκ Μπακαμπού, ο οποίος συνεχίζει στους «16» του Copa Africa με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ενάντια στην Αλγερία:
«Οι βαλίτσες μου, οι οποίες έπρεπε να φτάσουν στο αεροδρόμιο της Καζαμπλάνκα στις 19 Δεκεμβρίου, εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει τρεις φορές ότι τις έχουν εντοπίσει, αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμα τίποτα. Έτσι, έχω βρεθεί να αγωνίζομαι στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, χωρίς τα προσωπικά μου αντικείμενα».
🚨🤦🏾♂️ Mes valises censé être arrivé le 19 Décembre à l’aéroport de Casablanca restent à ce jour toujours introuvables. Les autorités m’ont confirmé 3 fois avoir localisé mes bagages hélas toujours rien. Je me retrouve à devoir disputer la #AFCON25 démuni de tout effet personnel. pic.twitter.com/6v66vnxi9s— Cédric Bakambu (@Bakambu17) December 31, 2025