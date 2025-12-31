Τα «παλάτια» αλλάζουν τη ζωή του Παναθηναϊκού σε όλα τα τμήματα

Οι εγκαταστάσεις για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, Α.Ο., φέρνουν νέα δεδομένα στον Παναθηναϊκό για το σήμερα και το αύριο του κλαμπ.

Από τους μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας. Ο πρώτος που έχει την έννοια «σύλλογος» πάνω απ’ την ποδοσφαιρική ομάδα, στοιχείο που ανέκαθεν τον έκανε να ξεχωρίζει. Ο Παναθηναϊκός πέρα απ’ το μέγεθός του και τον τεράστιο αριθμό φιλάθλων που τον ακολουθούν και τον αγαπούν, τα τελευταία χρόνια πέρασε σε όλα του τα επίπεδα από… σαράντα κύματα.

Ουκ ολίγες φορές έφτασε στο χείλος του γκρεμού. Η καταστροφή έμοιαζε κοντά και κατόρθωνε να την αποφύγει την τελευταία στιγμή. Αγωνιστικά αυτό οδήγησε σε σκληρές καταστάσεις, πίκρας, στεναχώριας και απώλειας ελπίδας για τον κόσμο του.

Η κατάσταση έχει επανέλθει στα φυσιολογικά, τουλάχιστον οικονομικά. Καθώς ακόμη «ψάχνεται» αγωνιστικά στο ποδόσφαιρο και σαφώς μπορεί να γίνει μεγάλη κουβέντα γύρω από κινήσεις και αποφάσεις που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.

Σαφώς καλύτερα φυσικά, απ’ το να πρέπει να πουληθεί όσο-όσο κάποιος παίκτης, για να πληρωθούν δόσεις συμβολαίων. Απ’ το να βιώνει καταστάσεις τιμωρίας από την UEFA και περιορισμών στις μεταγραφές. Απ’ το να έχει «ταβάνι» τα συμβόλαια 300.000.

Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο φυσικά. Στο μπάσκετ υπήρξε η σύντομη περίοδος έσοδα-έξοδα και η κατρακύλα στη 17η θέση της Euroleague. Στον Α.Ο. χρειάστηκε ακόμη και η συμβολή των φιλάθλων για να ταξιδεύουν τμήματα και να αγωνίζονται στην επαρχία. Το βόλεϊ έδινε αγώνες επιβίωσης, το μπάσκετ γυναικών υποβιβαζόταν και γνώριζε βαρύτατες ήττες παίζοντας με κορασίδες.

Ο Παναθηναϊκός έπεσε, για να ξανασηκωθεί. Πλέον έχει σηκωθεί. Το μπάσκετ δεν χρειάζεται εξήγηση για το τι έχει πετύχει και πόσο λαμπρό είναι το σήμερα και το αύριο. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν τα… κλειδιά σε ανθρώπους εγνωσμένης αξίας παγκοσμίως, προκειμένου να «τρέξουν» τη δημιουργία της ομάδας που θα κάνει τους Παναθηναϊκούς να χαρούν ξανά. Στον Α.Ο. τα τμήματα δεν έκλεισαν απλά την ψαλίδα απ’ τον ανταγωνισμό που έμοιαζε να έχει ξεφύγει, διαρκώς εκπλήσσουν με έξτρα κινήσεις που εντυπωσιάζουν και φέρνουν μεγαλύτερη ελπίδα.

Για να συμβούν όλα αυτά, δεν χρειάστηκε απλά η διάθεση για επένδυση από τους ιδιοκτήτες ΚΑΕ και ΠΑΕ, αλλά και τη διοίκηση του Ερασιτέχνη. Τα «παλάτια» που ήρθαν και έρχονται για τον Παναθηναϊκό, είναι αυτά που ουσιαστικά αλλάζουν τις ισορροπίες. Δίνοντας το δικαίωμα στο κλαμπ να έχει διαφορετική δυναμική. Ακολουθώντας και καλύπτοντας τις επιταγές που «υπογράφει» το μέγεθος του συλλόγου και οι απαιτήσεις του κόσμου. Ακόμη κι αν τώρα δεν φαίνεται στον απόλυτο βαθμό, κυρίως λόγω της πίκρας των ποδοσφαιρικών αποτελεσμάτων.

Στο μπάσκετ η τεράστια επιστροφή ήρθε μέσω της επένδυσης του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η μεγαλύτερη όλων έγινε στο γήπεδο. Έτσι το μπάσκετ του Παναθηναϊκού έγινε η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη σε εγκαταστάσεις και αυτό έφερε τεράστια έσοδα και ανταπόκριση του κόσμου. Δίνοντας διαφορετική δυναμική ακόμη και στο τεράστιο legacy των «πράσινων».

Στο ποδόσφαιρο έγινε η βόλτα Μητσοτάκη-Δούκα-Αλαφούζου στον Βοτανικό. Εκεί όπου το γήπεδο πλέον παίρνει μορφή, σηκώνεται και όλοι βλέπουν πως προχωρά με καλό επίπεδο ταχύτητας. Η άνοιξη του 2027 όσο μακριά μοιάζει, άλλο τόσο κοντά είναι. Η προοπτική του να μπει εκεί ο Παναθηναϊκός όχι στην τωρινή του κατάσταση, αλλά όπως του αρμόζει – ως

ομάδα επιπέδου Champions League δηλαδή – έφερε τον Μπενίτεθ, τον Μπαλντίνι, τον Κορόνα, τον Κοτσόλη, τη συνολική στελέχωση και την απόφαση για μεγάλη επένδυση και στο ρόστερ. Συν τοις άλλοις, το γήπεδο είναι δεδομένο πως καθιστά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός πιο ελκυστική και ως προς την προοπτική επένδυσης που ίσως θελήσει να κάνει κάποιος στο κοντινό μέλλον. Πέραν του Γιάννη Αλαφούζου.

Πάνω-κάτω τα ίδια ισχύουν και στον Α.Ο. Χρόνο με τον χρόνο τα τμήματα κάνουν βηματάκια προόδου. Με τον Βρανόπουλο αυτά έγιναν ακόμη μεγαλύτερα, με εντυπωσιακές αλλαγές όπως το πόλο, τη σούπερ μεταγραφή της Σπανού στο μπάσκετ

γυναικών, συν τις κινήσεις στα υπόλοιπα τμήματα. Είναι σαφές πως κι εκεί η προοπτική των νέων εγκαταστάσεων, διαφοροποιεί κατά πολύ τα δεδομένα, αλλά και τη διάθεση επιφανών Παναθηναϊκών να συνδράμουν στη «μάνα του λόχου».

Συγκρίσεις με άλλους συλλόγους, δεν χρειάζονται καν. Στον Παναθηναϊκό αρκεί να γίνονται οι συγκρίσεις με το που βρέθηκε το κλαμπ πριν λίγο καιρό και που είναι τώρα. Χωρίς αμφιβολία δεν έχει επιτευχθεί αυτό που θέλουν οι φίλαθλοι, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Όμως ακόμη κι έτσι, η επιρροή που έχει φέρει η προοπτική του γηπέδου που δεν είναι πλέον στη γραφειοκρατία, αλλά σηκώνεται μπροστά στα μάτια όλων, «φωνάζει» από μόνη της. Το ίδιο και στον Α.Ο., ενώ στο μπάσκετ η ομάδα έχει περάσει στο να απολαμβάνει τους καρπούς της επένδυσης Γιαννακόπουλου στο ΟΑΚΑ.

Τα «παλάτια» του «τριφυλλιού», είναι αυτά που του αλλάζουν τα δεδομένα. Καθιστώντας τον Παναθηναϊκό πανίσχυρο παντού, αλλάζοντας δυναμική συγκριτικά με το πρόσφατο παρελθόν.