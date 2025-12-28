Πετράκης στο SDNA: «Γι' αυτό ο Κοντούρης πήγε στον Παναθηναϊκό – Διαβάζει το παιχνίδι, έχει το απρόβλεπτο»

Ο πρώην προπονητής του Παναιτωλικού και μέντορας του Σωτήρη Κοντούρη, Γιάννης Πετράκης «ακτινογράφησε» τον 20χρονο χαφ στο SDNA. «Αντιλαμβάνεται, δουλεύει, βελτιώνεται. Είναι δυνατός, γρήγορος και διαθέτει μεγάλο ψυχισμό. Έχει το απρόβλεπτο στο παιχνίδι του».

Η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό για τον Σωτήρη Κοντούρη δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη προσθήκη στο ρόστερ των «Πρασίνων». Πρόκειται για μια στοχευμένη επιλογή που αποτυπώνει τη διάθεση του «τριφυλλιού» να κινηθεί με πλάνο, επενδύοντας στο ελληνικό στοιχείο μετά και την απόκτηση των Τετέι και Παντελίδη.



Ο 20χρονος μέσος βρίσκονταν εδώ και δύο μήνες στο «μικροσκόπιο» του «Τριφυλλιού» όπως είχε αποκαλύψει το SDNA.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πρόσθεσε στο ρόστερ της έναν σύγχρονο χαφ με με μεγάλα περιθώρια εξέλιξης, όντας διεθνής με τις εθνικές Νέων και Ελπίδων.



Ο Κοντούρης, η μεταγραφή του οποίου θα ανέλθει στις 700.000 ευρώ, έχει καταγράψει στην τρέχουσα σεζόν 10 συμμετοχές και ένα γκολ στη Super League, ενώ αγωνίστηκε σε τρία παιχνίδια Κυπέλλου.



Ο νεαρός μέσος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο ξεκίνημα της περυσινής αγωνιστικής περιόδου (19/8/2024) με τον Γιάννη Πετράκη να τον χρησιμοποιεί ως αλλαγή στο 74΄ στη θέση του Μπουζούκη σε αναμέτρηση κόντρα στη Λαμία (0-1). Ο πολύπειρος πρώην τεχνικός του Παναιτωλικού διέγνωσε από νωρίς το ταλέντο του Κοντούρη δίνοντας του ευκαιρίες προκειμένου να «ψηθεί» ποδοσφαιρικά ολοκληρώνοντας την περυσινή χρονιά με 18 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Γιάννης Πετράκης σκιαγράφησε το προφίλ του Σωτήρη Κοντούρη αποκλειστικά στο SDNA, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Από την αγωνιστική του αντίληψη και τον ψυχισμό που διαθέτει, μέχρι τον χαρακτήρα και τα μεγάλα περιθώρια εξέλιξης, ο 66χρονος προπονητής περιγράφει την πορεία ενός ταλαντούχου ποδοσφαιριστή που μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έκανε μεγάλη βήματα προόδου.



Ένας παίκτης με «απρόοπτο» στο παιχνίδι του, εργατικότητα και ευφυΐα, που καλείται πλέον με υπομονή και σωστές αποφάσεις να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του Παναθηναϊκού.



«Ο Σωτήρης διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα για τη θέση του. Είναι καλός αθλητής και έχει πολύ μεγάλη ικανότητα στην πληροφορία. Η ποδοσφαιρική αντίληψη του βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Μπορεί να αντιληφθεί και να αντιδράσει σωστά στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πολύ εργατικός, πολύ καλός χαρακτήρας και τα περιθώρια βελτίωσης πολύ μεγάλα. Επιπρόσθετα θα έλεγα πως στο παιχνίδι του έχει το απρόοπτο, κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα. Αυτά είναι τα στοιχεία που διακρίνουν τον Σωτήρη. Μέσα σε σύντομο διάστημα κατάφερε να κάνει το παραπάνω βήμα που πάντα έδειχνε πως μπορούσε να πετύχει, τόνισε αρχικά ο πρώην τεχνικός του Παναιτωλικού προσθέτοντας:



«Το πιο δυνατό του σημείο είναι το πως διαβάζει και αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Αντιλαμβάνεται, δουλεύει, βελτιώνεται. Έτσι θα περιέγραφα την πρόοδο του στον Παναιτωλικό. Επίσης σε ότι αφορά τον σωματότυπο, είναι δυνατός, γρήγορος και διαθέτει μεγάλο ψυχισμό.

Με την μπάλα είναι επιδέξιος, αλλά πρέπει να βάλει πιο πολύ ωριμότητα στο παιχνίδι του, το οποίο μπορεί να συμβεί ασφαλώς επειδή είναι ευφυής και ικανός με την μπάλα. Πρέπει όλο αυτό που αντιλαμβάνεται μέσα από την δεξιότητα που τον χαρακτηρίζει να μπορεί να το υλοποιεί».

O Γιάννης Πετράκης παράλληλα αναφέρθηκε και στις πιθανότητες να προσφέρει άμεσα ο Κοντούρης στον Παναθηναϊκό.



«Είναι κάτι που δεν μπορώ να απαντήσω. Πηγαίνει σε ένα περιβάλλον σε μια ομάδα που διαθέτει σπουδαίους παίκτες. Είναι και θέμα προσαρμογής και των μεγάλων απαιτήσεων που υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πρέπει να κάνει υπομονή ο Σωτήρης. Ο κ. Μπενίτεθ έχει κάποια δεδομένα, τα βλέπει και θα κρίνει. Εάν τον εμπιστευτεί από νωρίς θα είναι πολλαπλή χαρά για μένα».



Ο έμπειρος προπονητής δεν έκρυψε την συγκίνηση του, αλλά και τη χαρά του για το γεγονός πως δικαιώθηκε για όσα πίστευε για τον Αγρινιώτη χαφ.



«Ο Σωτήρης όταν πήγα στο Αγρίνιο, αν θυμάμαι καλά, δεν είχε λεπτό συμμετοχής στον Παναιτωλικό. Εγώ, όχι μόνο τον Σωτήρη, αλλά και τα άλλα παιδιά, τον Νικολάου, τον Μπελεβώνη, τον Γαλιάτσο, έβλεπα πως μπορούν να προσφέρουν. Τον Σωτηράκη, επειδή πραγματικά είναι πολύ καλό παιδί ήταν πάντα έτοιμος να ακούσει την πληροφορία. Αυτό που σας είπα και πριν.

Το πως αντιλαμβάνεται να το υλοποιεί με περισσότερη ασφάλεια και τον καλύτερο τρόπο. Πότε δηλαδή πρέπει να παίξει απλά και πότε πρέπει να βάλει το προσωπικό στοιχείο. Ποια δηλαδή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο και πως πρέπει να συμπεριφερθεί. Είμαι χαρούμενος ειλικρινά γιατί κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, από την πρώτη μέρα που πήγα στον Παναιτωλικό να επιβεβαιώσει αυτό που έβλεπα».