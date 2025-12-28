Έκλεισε τον Κοντούρη ο Παναθηναϊκός

Ο Σωτήρης Κοντούρης φαίνεται πως αποτελεί την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού.

Μια μεταγραφή με ορίζοντα στο μέλλον έκλεισε ο Παναθηναϊκός, καθώς συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη.

Μια μεταγραφή με ορίζοντα στο μέλλον έκλεισε ο Παναθηναϊκός, καθώς συμφώνησε με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη. Ο 20χρονος μέσος αποτελεί έναν από τους Έλληνες παίκτες που είχε βάλει στο… μάτι το Τριφύλλι εδώ και δύο μήνες, όπως είχατε διαβάσει στο SDNA.

Τελικά ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτησή του, αποκτώντας έναν ταλαντούχο και εξελίξιμο ποδοσφαιριστή, που είναι διεθνής με τις εθνικές Νέων και Ελπίδων.

Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φτάσει τα 700.000 ευρώ, ενώ στο Αγρίνιο αναμένεται να μετακομίσει ο Αντριάνο Μπρέγκου. Όλα αυτά θα γίνουν άμεσα, με τον Κοντούρη να περνά τις επόμενες ημέρες από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράφει και να μπαίνει στις προπονήσεις των «πρασίνων».