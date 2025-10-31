Παναθηναϊκός: Άναψε πράσινο για Κοντούρη, προχωράει το πλάνο «ελληνοποίησης»

Στον Παναθηναϊκό έχει ανάψει... πράσινο φως ώστε να γίνουν κινήσεις για την απόκτηση του Σωτήρη Κοντούρη από τον Παναιτωλικό.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ τους και μια περίπτωση που έχει έρθει στην δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες είναι αυτή του Σωτήρη Κοντούρη, 20χρονου χαφ του Παναιτωλικού που προέρχεται από τις Ακαδημίες του συλλόγου του Αγρινίου και είναι διεθνής με την Εθνική Κ21.

Το όνομά του είχε τεθεί στα υπόψιν των «πράσινων» πριν από την έλευση των Μπαλντίνι και Μπενίτεθ, με την εισήγηση και των δύο πάντως να είναι άκρως θετική. Έχει ανάψει λοιπόν το πράσινο φως, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για να αποτελέσει άμεσα παίκτη του Παναθηναϊκού.

Φυσικά το «Τριφύλλι» έχει ήδη ανακοινώσει τους Τετέι και Παντελίδη, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως ο Κοντούρης έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον Έλληνα φορ της Κηφισιάς, που τον Ιανουάριο θα ενταχθεί στο ρόστερ του συλλόγου. Κάτι που μπορεί να παίξει ρόλο στις όποιες εξελίξεις.

Η συγκεκριμένη κίνηση πάντως εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αλλαγής του ποσοστού Ελλήνων - ξένων στα «πράσινα» αποδυτήρια, την οποία έχει εισηγηθεί ο Μπαλντίνι. Στόχος του είναι στον Παναθηναϊκό να υπάρχει μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών που γνωρίζουν την ελληνική νοοτροπία και πραγματικότητα, με το γηγενές στοιχείο να παίζει κομβικό ρόλο στα πλάνα του.