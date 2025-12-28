Οι τορπίλες με στόχο τον ΠΑΟΚ, θα γυρίσουν μπούμεραγκ…

Τελικά στον ΠΑΟΚ, ούτε τα Χριστούγεννα μπορούμε να ζήσουμε ηρεμία. Περιμένεις αυτές τις μέρες να χαλαρώσεις, να ξεφύγεις, να αλλάξεις διάθεση αλλά μάταια… Γράφει ο Κ. Βασιλόπουλος.

Όταν ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, μάλλον είναι της μοίρας γραφτό να είσαι πάντα στην τσίτα. Πότε για να αντιμετωπίσεις τους αντιπάλους (λογικό μέχρι ενός σημείου) και πότε (δυστυχώς), για να αντιμετωπίσεις εσωτερικούς αντιπάλους, που δεν θέλουν να υπηρετήσουν την ανάγκη του οργανισμού για να ενότητα.

Ας αρχίσουμε από τους αντιπάλους. Συντονισμένα (τυχαίο;), Ολυμπιακός και ΑΕΚ, το τελευταίο δίμηνο, επιτίθενται στον ΠΑΟΚ και όσους σχετίζονται μαζί του. Μια νέα συμμαχία ανέτειλε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ανέβασε το τελευταίο διάστημα την ένταση, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει αναχώματα στην προσπάθεια του Δικεφάλου να διεκδικήσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Επιστρατεύοντας ανθρώπους που έχουν συνδέσει το όνομα τους με τις χειρότερες μέρες του αθλήματος, επιχείρησαν (ανεπιτυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις) να φρενάρουν τον δρόμο του ΠΑΟΚ προς την κορυφή. Θεωρώ βέβαια πως η προσπάθεια να συνεχιστεί και το 2026, κρίνοντας από τα δεκάδες δημοσιεύματα της μερίδας του Τύπου που επηρεάζουν οι δυο οργανισμοί. Είναι προφανές ότι επενδύουν στο παρασκήνιο και σε επικοινωνιακά χτυπήματα σε βάρος του ΠΑΟΚ.

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός, για να αντιληφθεί τις συντονισμένες και καλά οργανωμένες σε βάρος του Δικεφάλου επιθέσεις. Στην Τούμπα αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ηρεμία, καθώς θεωρούν (και έχουν δίκιο) αναμενόμενο να ενοχλεί η ομάδα, από τη στιγμή κατάφερε να μείνει στο κυνήγι του τίτλου μέχρι το τέλος του 2025 γεγονός που της προσφέρει αβαντάζ ενόψει της συνέχειας, με δεδομένη την ενίσχυση από ποδοσφαιριστές όπως ο Ζαφείρης, ο Γερεμέγεφ (θα διαψευστούν όσοι δεν ποντάρουν κόντρα), τον κεντρικό αμυντικό που βρίσκεται προ των πυλών της Τούμπας και του εξτρέμ που θα ακολουθήσει. Δεν θα αποκλείσω το ενδεχόμενο και μιας ακόμα κίνησης αλλά δεν είναι του παρόντος.

Θεωρώ τη συντονισμένη προσπάθεια της συμμαχίας που ανατέλλει στην Αθήνα, φυσιολογική για τους λόγους που προανέφερα. Αυτό που θεωρώ εντελώς αφύσικο και έξω από κάθε λογική, είναι την προσπάθεια αποσταθεροποίησης του ασπρόμαυρου οργανισμού, από ανθρώπους και ΜΜΕ που έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη και απευθύνονται επί σειρά ετών στο κοινό της Βόρειας Ελλάδας.

Σε μια εποχή που όλοι εργαζόμαστε -ως οφείλουμε να κάνουμε- για την ενότητα στην κοινωνία του ΠΑΟΚ, αυξήθηκε η ένταση των χτυπημάτων κάτω από τη μέση, σε βάρος του Ιβάν Σαββίδη και φυσικά της ΠΑΕ.

Μιντιακός όμιλος που έχει συνδέσει το τελευταίο διάστημα την υπόσταση του με το νέο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Αριστοτέλη Μυστακίδη, συμμετέχει (αν δεν ηγείται), της προσπάθειας αποσταθεροποίησης και πρόκλησης προβλημάτων, όχι μόνο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, αλλά και στον Α. Σ.

Σε μια περίοδο που ομαλοποιήθηκαν οι σχέσεις της ΠΑΕ με τον ερασιτέχνη, σε μια περίοδο που όλοι μαζί χειροκροτούμε τις κινήσεις που γίνονται στην ΚΑΕ για το παρόν και το μέλλον της ομάδας, σε μια περίοδο που έχουν ολοκληρωθεί οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του αθλητικού κέντρου στους Ταγαράδες, σε μια περίοδο που ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την ίδρυση της εταιρίας ειδικού σκοπού που συστήνεται με στόχο την ανέγερση νέου γηπέδου, σε μια περίοδο που έχει «πατηθεί» το κουμπί για την ωρίμανση των μελετών για το νέο γήπεδο, σε μια περίοδο που η επιτροπή που συστάθηκε από την ΠΑΕ για την οργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού των 100 χρόνων της ομάδας εργάζεται πυρετωδώς και τέλος, σε μια περίοδο που η ομάδα διεκδικεί το πρωτάθλημα, επέλεξαν να επιτεθούν στον Ιβάν Σαββίδη, με χτυπήματα κάτω από τη μέση, τορπιλίζοντας την ενότητα του συλλόγου, λίγες ημέρες πριν καλωσορίσουμε το 100ο έτος από την ίδρυση του μεγαλύτερου προσφυγικού club στον πλανήτη.

Εχω βιώσει αμέτρητες και απερίγραπτες καταστάσεις στον ΠΑΟΚ επί σχεδόν 4 δεκαετίες. Αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες και ειδικά το τελευταίο 48ωρο από ανθρώπους και ΜΜΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δεν το έχω αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν.

Την επίθεση στον Ιβάν Σαββίδη, την προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ΠΑΕ και εν τέλει, τον τορπιλισμό της ενότητας του ασπρόμαυρου οργανισμού, μόνοι θανάσιμοι (και θλίβομαι που το γράφω) εχθροί του ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να την εμπνευστούν και να την υπηρετήσουν.

Είμαι σίγουρος πως όσο κι αν προσπαθήσουν, όσο χαμηλά κι αν πέσουν για να εξυπηρετήσουν τους εντολείς τους, το ένστικτο, το φιλότιμο και το αλάθητο κριτήριο του ΠΑΟΚτσή φιλάθλου, στο τέλος θα κερδίσει!

ΥΓ Εκτιμώ επίσης πως, η σύμπραξη του Ιβάν Σαββίδη, με τον επιχειρηματικό κολοσσό του Βαγγέλη Μυτιληναίου για την κατασκευή του 6ου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και ενδεχόμενη επέκταση της συνεργασίας τους σε άλλους τομείς, ενόχλησε συμφέροντα που νιώθουν άβολα με την υγιή επιχειρηματική εξέλιξη του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην Ελλάδα.