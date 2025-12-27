ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς πήρε το μέγιστο από όλους και επανέφερε μονάδες που είχαν χαθεί από το κάδρο

Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για έναν προπονητή να μπορεί να παίρνει το 100% από κάθε μονάδα του ρόστερ. Ο Μάρκο Νίκολιτς, το έχει επιτύχει αυτό σχεδόν στον απόλυτο βαθμό!

Ο Σέρβος τεχνικός, παίρνει υψηλό βαθμό στον συγκεκριμένο τομέα, αποδεικνύοντας σε αυτό το πρώτο εξάμηνο πως έχει την ικανότητα αφενός να διαχειρίζεται τα προβλήματα απουσιών, «κουμπώνοντας» ποδοσφαιριστές στο γκρουπ χωρίς να επηρεάζεται η αγωνιστική του ταυτότητα παίρνοντας από την κάθε μονάδα του - οποία κι αν είναι αυτή - το 100% και αφετέρου, να μετατρέπει μονάδες που βρίσκονταν εκτός κάδρου, σε χρήσιμες!

Πως αξιοποίησε Λιούμπιτσιτς-Γκατσίνοβιτς

Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Ο πρώτος, αποτελούσε μια μεγάλη επένδυση για την ΑΕΚ χωρίς μέχρι τώρα να αποφέρει τα αναμενόμενα. Το ακριβώς αντίθετο. Παρόμοια εικόνα υπήρχε και για τον Γκάτσι ο οποίος βρισκόταν σε ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα μη μπορώντας να αποδόσει όταν αγωνιζόταν σύμφωνα με την ποιότητα που έχει.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δούλεψε πολύ και με τους δυο. Τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Καταφέρνοντας μέσα στη χρονιά όχι απλά να τους κάνει χρήσιμους αλλά και άκρως επιδραστικούς. Σε δεκατέσσερις ημέρες ο Λιούμπιτσιτς πέτυχε τέσσερα γκολ και μοίρασε 1 ασίστ στα παιχνίδια με Ατρόμητο, Παναιτωλικό και ΟΦΗ με τον προπονητή να τον τραβάει από τον άξονα στο δεξί άκρο βρίσκοντας του έναν ρόλο που τον ξεμπλόκαρε αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά.

Ο Αυστριακοκροάτης άσος, που έφτασε στην κορύφωση του στο Αγρίνιο όπου οργίασε με δυο γκολ και δυο ασίστ, έγινε σημαντικός για το γκρουπ και η ΑΕΚ για πρώτη φορά από τον Δεκέμβρη του 24 όταν είχε δαπανήσει περίπου 4 εκ. ευρώ για να τον αποκτήσει από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, έβλεπε επιτέλους στο γήπεδο τον παίκτη που… αγόρασε με την περίπτωση του να λογίζεται πλέον ως μια εσωτερική μεταγραφή.

Η περίπτωση του Γκατσίνοβιτς είναι διαφορετική, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να κάνει μια εντυπωσιακή πρώτη χρονιά με τα κιτρινόμαυρα χωρίς όμως να έχει την ανάλογη συνέχεια. Πέρυσι, είχε μια κακή σεζόν όπως και όλη η ομάδα ωστόσο η έλευση του Νίκολιτς και η πρόθεση του προπονητή να τον αξιοποιήσει ήταν εμφανής από νωρίς. Και μπορεί το… come back του να έγινε στην Κρήτη με τον ΟΦΗ όπου επαιξε κατ’ αναγκην δεξί μπακ ωστόσο τα μεγάλα του παιχνίδια τα έκνε πίσω απο τον Γιόβιτς.

Ο Νίκολιτς, του βρήκε έναν συγκεκριμένο ρόλο πιο κεντρικά μέσα στο γήπεδο και κοντά στην επίθεση και ο Γκατσίνοβιτς απελευθερώθηκε αγωνιστικά κάνοντας τη διαφορά και στο ματς της Φλωρεντίας το οποίο έκρινε κι όλας με το γκολ που πέτυχε αλλά και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Αναμφίβολα, ο Μάρκο Νίκολιτς, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην… αναγέννηση των Λιούμπιτσιτς-Γκατσίνοβιτς οι οποίοι πλέον, βρίσκονται γερά στην εξίσωση του rotation και έχουν τον δικό τους ρόλο. Το πιο σημαντικό πάντως για τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό και κατ’ επέκταση την ΑΕΚ είναι ότι παίρνει από κάθε μονάδα του το 100%. Πλην των δυο αυτών μάλιστα, υπάρχουν περιπτώσεις όπως για παράδειγμα οι Πινέδα, Περέιρα, Μάνταλος, Κοϊτά που αξιοποιούνται απόλυτα με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Αυτό συμβαίνει κατά βάση με όλο το ρόστερ, πλην ελαχίστων περιπτώσεων...

Ανεξάρτητα τον χρόνο συμμετοχής που μπορεί να έχει κάποιος, ανεξάρτητα τις συνθήκες ή τις δυσκολίες μιας περίστασης και ενός αγώνα, ενσωματώνεται στο γκρουπ, κουμπώνει στο τακτικό πλάνο του Νίκολιτς και δίνει αυτό που πρέπει να δώσει για να βοηθήσει την ομάδα, εκείνη τη στιγμή που αυτή τον χρειάζεται!

Είναι μια διαδικασία υπερπολύτιμη και απαραίτητη, η οποία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην φετινή πορεία της ΑΕΚ του Νίκολιτς, που μοιάζει να βρίσκει λύσεις σε κάθε πρόβλημα!