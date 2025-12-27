Η ΑΕΚ θέλει παίκτες για συγκεκριμένους ρόλους και όχι απλά μεταγραφές 

Καλό Σαββατοκύριακο και πάνω από όλα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Υγεία, τύχη, αγάπη και όνειρα. Αν και στον μικρόκοσμο του Ελληνικού ποδοσφαίρου η αγάπη δείχνει να έχασε τον δρόμο της με αποτέλεσμα τα Χριστούγεννα να είναι “μαύρα” για κάποιους, η ελπίδα είναι αυτή που θα πεθάνει τελευταία. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Το ενδιαφέρον βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι το ποιος από το ζευγάρι θα “πεθάνει” προτελευταίος. Στο κανονικό ποδόσφαιρο όμως που κάνει το διάλειμμα του για τις γιορτές όλα τα φώτα πέφτουν στις μεταγραφές. Για την ΑΕΚ τα πράγματα μοιάζουν ξεκάθαρα αλλά ο χρόνος θα δείξει αν θα έχουμε εκπλήξεις. Η ομάδα έχει ξεπεράσει και τις δικές της προσδοκίες σε αυτό το πρώτο μισό της σεζόν και η ενίσχυση της για το δεύτερο και κρισιμότερο θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο που θα μπορέσει να φτάσει στις τρεις διοργανώσεις στις οποίες είναι μέσα για τα καλά.

Όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, οι αριθμοί αλλά και η εικόνα κάθε παίκτη στο γήπεδο, η ΑΕΚ είναι η ομάδα που από τις τέσσερις του big4 έχει πάρει τα περισσότερα από τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Αδιαμφισβήτητα. Παρότι το καλοκαίρι υπήρχε η γνωστή γκρίνια αλλά και αμφισβήτηση για τις κινήσεις που έγιναν και δεν… έγιναν. Στην δική μου λογική πολλές φορές μεταγραφές που δεν γίνονται βοηθούν εξίσου με άλλες που γίνονται και βγαίνουν. Φυσικά δεν εννοώ πως η ΑΕΚ πάει καλύτερα επειδή δεν πήρε τον Ντέσερς και τον Μόρο. Είναι όμως σημαντικό το ότι δεν πήρε άρον άρον με τα ίδια χρήματα που είχε κοστολογήσει αυτούς τους δύο βασικούς στόχους της, δύο άλλους με μακροχρόνια συμβόλαια απλά για να μην λέει ο κόσμος πως δεν δίνει λεφτά. Ούτε βέβαια πήγε να πάρει παίκτες που ήθελαν οι άλλοι για να έχει να λέει πως… νίκησε. Και φυσικά δεν έδωσε το μεταγραφικό μπάτζετ δύο μεταγραφικών περιόδων για να ρίξει μια βόμβα με τα λεφτά της οποίας θα μπορούσε να πάρει έναν παίκτη υψηλού επιπέδου σε κάθε γραμμή.

Οπότε το παρελθόν είναι οδηγός για το μέλλον. Είχα εμπιστοσύνη στον Ριμπαλτα πριν τις μεταγραφές του καλοκαιριού και την πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι τώρα. Πόσο περισσότερο τώρα. Το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι πως από τους 4 παίκτες που θεωρητικά ψάχνει δεν καίγεται για να έχει κάποιον από τον πρώτο αγώνα της επανέναρξης που είναι και αργά στις 10 Ιανουαρίου. Επίσης μόνο ο χαφ με τα διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι πιθανό να έρχεται για βασικός δίπλα στον Πινέδα οπότε εκεί πρέπει να περιμένουμε να πέσουν και τα περισσότερα χρήματα αλλά είναι και η πιο δύσκολη περίπτωση. Επίσης ο φορ σε σχήμα με δύο επιθετικούς μπορεί κάποια στιγμή ανάλογα και με το ποιος θα είναι να μονιμοποιηθεί.

Οι άλλες δύο μεταγραφές είναι καθαρά συμπληρωματικές. Η ΑΕΚ ψάχνει αναβάθμιση του Οντουμπατζο και το μελλοντικό της τρίτο ή τέταρτο στόπερ. Στο πρώτο μισό της σεζόν χρειάστηκε δεξί μπακ ουσιαστικά σε ένα ματς. Με τον ΟΦΗ. Έπαιξε ο Γκατσίνοβιτς κι από εκεί ξεκίνησε η αγωνιστική του άνοδος. Πιθανόν να μην έρθει ποτέ ο Σαλιακας αλλά απορώ γιατί υπάρχει τόση επιφυλακτικότητα από τον κόσμο. Ενας Έλληνας παίκτης που παίζει τόσα χρόνια Γερμανία για 7-8 ματς που ίσως χρειαστεί αλλά και για επιθετικογενή αλλαγή σε κάποια άλλα μοιάζει ιδανική περίπτωση.

Αυτο είναι σε κάθε περίπτωση το προφίλ που ψάχνει η ΑΕΚ. Ο Τσαπρας πλην των άλλων προβλημάτων της μεταγραφής του δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως θα ήθελε πολύ αυτό τον ρόλο. Αν τον θέλει και γίνεται βέβαια είναι καλοδεχούμενος. Σε κάθε περίπτωση εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που τρέχουν τις μεταγραφές και αυτόν που πληρώνει. Ηδη έχει φτιαχτεί μια πολύ καλή ομάδα. Μπορει, πρέπει και θα γίνει καλύτερη!

Εκτός από τα ποδοσφαιρικά του γηπέδου έχουμε και τα εξωγηπεδικά που μας διασκεδάζουν και κάνουν ακόμη πιο γελαστά τα κιτρινόμαυρα μας Χριστούγεννα. Δυστυχώς το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν άγγιξε με το μαγικό του ραβδί το ζευγαράκι. Φαίνεται πως έφτασε η στιγμή να γίνουν τα πράγματα που ήταν δεδομένα από τον Ιούνιο και σίγουρα από τον Οκτώβριο του 2024. Αυτοί που έβαλαν από το παράθυρο τον Ολυμπιακό ξανά στην ΕΠΟ και στα κουμάντα του Ελληνικού ποδοσφαίρου φανερώνοντας τον πραγματικό τους εαυτό ανακαλύπτουν το αυτονόητο, πως ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν αλλάζει ακόμη κι αν σε καλοπιάνει για ένα διάστημα. Αυτός που έχει μάθει στο 100-0 όταν το χρειάζεται ήρθε η ώρα που το χρειάστηκε. Και δεν βλέπει κανέναν. Ακόμη και μετά από παιχνίδι που ευνοήθηκε με πέναλτι μαϊμού βρήκε τρόπο να κάνει αυτό που ήθελε για να στείλει το μήνυμα πως δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από το απόλυτο. Και έκανε σαφές πως δεν υπάρχει επιστροφή…

Υπάρχει βέβαια ακόμη ελπίδα αυτός ο… έρωτας να κερδίσει και αυτή την μάχη και να μείνει ζωντανός. Είναι απλός ο τρόπος. Να έχει μείνει σε κανένα μήνα ο ΠΑΟΚ εκτός πρωταθλήματος με 8-10 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό. Καταστροφή βέβαια για τον ΠΑΟΚ ιδίως την χρονιά των γενεθλίων αλλά για κάποιους άλλους ίσως είναι σωτηρία. Θα έχει ενδιαφέρον η παρακολούθηση του φαινομένου που λένε και οι σεισμολόγοι.

Το μόνο δεδομένο είναι πως διάθεση και αυτοπεποίθηση για πόλεμο έχει μόνο η μία πλευρά. Η αντίδραση στην γεμάτη τοξικότητα επίθεση του Καραπαππά θα ήταν επιθετική και με νομικό… μπούλινγκ αν τα έλεγε ή τα έγραφε αυτά κανείς ρεπόρτερ ΑΕΚ. Αντιθέτως σε αυτή την περίπτωση οι… απαντήσεις από το βράδυ της Τρίτης μέχρι την Παρασκευή σε επικοινωνιακό και νομικό επίπεδο θυμίζουν άτομο εγκλωβισμένο σε κακοποιητική σχέση που ψάχνει να πιαστεί από κάπου για να κρατηθεί και ρίχνει τις ευθύνες στους ξένους που θέλουν να χωρίσουν το ζευγάρι επειδή ζηλεύουν.

Μάγκες δεν πανηγυρίζουμε. Γελάμε απλά. Κι αν το φάρμακο για την ηρεμία της ΕΠΟ θα είναι να βγει γρήγορα ο ΠΑΟΚ εκτός πρωταθλήματος για την ΑΕΚ θα είναι ότι το χειρότερο στην δική της προσπάθεια να το διεκδικήσει. Το “γιατί” είναι εύκολο να το καταλάβει ο καθένας…